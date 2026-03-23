Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 166,000

USD Mua 26,074 Bán 26,344

EUR Mua 29,608 Bán 31,169

Hiểu về cách tính lãi suất vay mua nhà phổ biến tại các ngân hàng

Sự kiện: Thị trường bất động sản

Hiểu rõ cách tính lãi vay mua nhà giúp người vay chủ động tài chính và lựa chọn gói vay phù hợp. Hiện nay, đa số ngân hàng áp dụng phương pháp tính lãi theo dư nợ giảm dần.

Khi vay  mua nhà, khoản tiền phải trả hàng tháng bao gồm tiền gốc và tiền lãi. Trong đó, tiền gốc được chia đều theo thời gian vay, còn tiền lãi được tính trên số dư nợ thực tế còn lại.

Cụ thể, số tiền phải trả mỗi tháng được tính theo công thức:

Tổng tiền trả hàng tháng = Tiền gốc + Tiền lãi

Trong đó:

Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu ÷ Tổng số tháng vay

Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay ban đầu × Lãi suất tháng

Từ tháng thứ 2 trở đi, tiền lãi được tính trên dư nợ còn lại sau khi đã trừ phần gốc đã trả

Như vậy, số tiền lãi sẽ giảm dần theo thời gian, do dư nợ ngày càng thấp. Đây là phương thức phổ biến giúp người vay giảm áp lực tài chính về lâu dài.

Bên cạnh cách tính lãi, người vay cần lưu ý đến các yếu tố quan trọng khi lựa chọn khoản vay. Trước hết là lãi suất thường dao động từ 6% đến 11%/năm trong giai đoạn ưu đãi. Sau thời gian này, lãi suất sẽ thả nổi, được tính bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ khoảng 3–3,5%/năm.

Ngoài ra, hạn mức vay thường đạt 80–85% giá trị tài sản thế chấp, trong khi thời hạn vay khá linh hoạt, từ 3 năm đến tối đa 25 năm. Thời hạn vay dài giúp giảm số tiền phải trả mỗi tháng, nhưng tổng lãi phải trả sẽ cao hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị, người vay nên cân nhắc kỹ khả năng tài chính, lựa chọn thời hạn và hạn mức vay hợp lý, đồng thời yêu cầu  ngân hàng tư vấn chi tiết về phương án trả nợ để tránh rủi ro trong dài hạn.

Nhiều người mua nhà được tặng 1kg vàng, 2 năm sau kết quả lãi lỗ ít ai ngờ
Nhiều người mua nhà được tặng 1kg vàng, 2 năm sau kết quả lãi lỗ ít ai ngờ

Hơn hai năm sau chương trình “mua nhà tặng vàng” tại một dự án ở Trung Quốc, kết cục lãi - lỗ của người mua bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận.

Theo Vũ Hồng Thủy

-23/03/2026 13:07 PM (GMT+7)

-23/03/2026 13:07 PM (GMT+7)
