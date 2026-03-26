Ngân hàng đua tăng lãi suất, có nơi lên đến 9%/năm

Tại Agribank, lãi suất kỳ hạn 24 tháng được nâng thêm 0,7%/năm, đưa mức cao nhất lên 6,7%/năm, hoàn tất đợt điều chỉnh của nhóm Big4 sau VietinBank, BIDV và Vietcombank. Các kỳ hạn 12-18 tháng tăng 0,1%/năm lên 6,1%/năm, trong khi các kỳ hạn ngắn dưới 12 tháng vẫn giữ nguyên, cụ thể kỳ hạn 1-2 tháng 3,2%/năm, 3-5 tháng 3,7%/năm và 6-9 tháng 5,7%/năm. Việc điều chỉnh của Agribank đánh dấu tất cả 4 ngân hàng quốc doanh đã tham gia tăng lãi suất trong tháng 3.

Bên cạnh nhóm Big4, nhiều ngân hàng TMCP cũng mạnh tay nâng lãi suất. Sacombank tăng lãi suất từ 0,15-0,9%/năm, đưa mức cao nhất kỳ hạn 24-36 tháng lên 7,6%/năm cho khách hàng gửi từ 2 tỷ đồng trở lên. MBV điều chỉnh lãi suất trực tuyến cao nhất lên 7,5%/năm, với các khoản gửi từ 400 triệu đồng, lãi thực nhận có thể đạt 8%/năm. Tương tự, OCB và Bac A Bank nâng mức niêm yết cao nhất lần lượt lên 7,5%/năm và 7,3%/năm. Tại Saigonbank, các kỳ hạn 6-36 tháng tăng 0,5%/năm, trong đó 12 tháng đạt 6,8%/năm và 13-24 tháng 7%/năm.

Đặc biệt, một số ngân hàng niêm yết lãi suất lên đến 9%/năm, tuy nhiên đi kèm là điều kiện số dư tiền gửi lớn. Đơn cử, MSB công bố mức lãi suất 9%/năm, áp dụng đối với khách hàng mở mới hoặc số tiết kiệm mở từ đầu năm 2018 tự động gia hạn có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên cho kỳ hạn 13 tháng.

PVcomBank áp dụng lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Nhìn chung, xu hướng tăng lãi suất huy động đang lan rộng trên toàn hệ thống ngân hàng, với kỳ hạn trung và dài hạn được nâng lên rõ rệt.

Các chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng, việc các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động phản ánh áp lực thanh khoản trong hệ thống khi nhu cầu tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn. Áp lực này khiến các ngân hàng phải nâng lãi suất tiền gửi để thu hút vốn từ dân cư và doanh nghiệp, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng huy động và cho vay, góp phần ổn định thanh khoản tổng thể trên thị trường.

Xu hướng tăng lãi suất huy động có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2026, do thanh khoản hệ thống chặt chẽ và nhu cầu vốn tăng ở nhiều lĩnh vực kinh tế. Điều này có thể dẫn tới một mặt bằng lãi suất cao hơn, nhưng cũng đồng thời phản ánh sự phục hồi của tín dụng và nỗ lực hấp thụ vốn nhàn rỗi của ngân hàng.

Theo ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI, cốt lõi của việc tăng lãi suất trong thời gian gần đây là nằm ở sự lệch pha giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn: khi nhu cầu vốn của nền kinh tế phục hồi nhanh, trong khi dòng tiền gửi không theo kịp, mặt bằng lãi suất buộc phải điều chỉnh tăng để tái lập cân bằng thanh khoản.

Trên thế giới, việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Như vậy, Việt Nam chúng ta cần duy trì chênh lệch lãi suất đủ hấp dẫn để bảo vệ ổn định vĩ mô, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu vẫn nhạy cảm với rủi ro. Đồng thời, rủi ro lạm phát quay trở lại trong chu kỳ phục hồi khiến cơ quan điều hành có xu hướng dịch chuyển trọng tâm từ hỗ trợ tăng trưởng sang kiểm soát ổn định.

Ông Thế cho rằng: “Trong ngắn hạn, chi phí vốn gia tăng sẽ tạo áp lực lên doanh nghiệp và định giá tài sản. Tuy nhiên, về dài hạn, đây là bước “làm sạch” cần thiết, giúp củng cố nền tảng tài chính, sàng lọc rủi ro và thiết lập một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn”.

Các chuyên gia cảnh báo, việc tăng lãi suất huy động tuy giúp ngân hàng thu hút vốn nhàn rỗi và cải thiện thanh khoản, nhưng đồng thời sẽ làm biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực, đẩy chi phí cho vay tăng theo. Điều này tác động trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp và người dân, khiến người vay phải cân nhắc kỹ trong thời gian tới.