Chuyện hôn nhân của Tứ hoàng streamer Việt: Người lau nước mắt, kẻ ngậm ngùi ở nhà thuê

"Tứ hoàng streamer" nổi tiếng trong cộng đồng mạng gồm 4 cái tên Độ Mixi, Xemesis, PewPew và ViruSs. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của những streamer, YouTuber nổi tiếng này cũng là điều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Mới đây nhất, Xemesis – người được mệnh danh “streamer giàu nhất Việt Nam” và hot girl Xoài Non đã chính thức thông báo chia tay sau gần 4 năm kết hôn. Đám cưới của cặp đôi chênh lệch nhau 13 tuổi vào tháng 11/2020 từng gây xôn xao mạng xã hội vì độ chịu chi của nhà trai từ tiệc cưới tới váy cô dâu tiền tỷ.

Xoài Non vốn là một hot girl có tiếng, kết hôn năm 18 tuổi. Cô từng chia sẻ về việc cô và Xemesis mong có con nhưng chưa thành. Chiều ngày 16/6, Xoài Non xác nhận hai người đã chia tay thông qua bài đăng trên trang cá nhân có tích xanh. Sau đó, Xemesis cũng có động thái tương tự. Sau hai bài đăng, bạn bè và người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối và gửi lời an ủi tới hai người.

Từ lúc quen biết nhau tới nay, cả hai đã gắn bó hơn 6 năm. Công việc, sự nghiệp đều phát triển tốt đẹp từ khi về chung một nhà. Nàng hot girl tập trung vào công việc kinh doanh, làm mẫu ảnh, gần đây nhất còn tham gia đóng MV ca nhạc. Xemesis cũng đầu tư nhà hàng, quán ăn phát đạt. Cả hai vướng tin đồn rạn nứt khi cư dân mạng phát hiện ra từ đầu tháng 5 năm nay, Xoài Non luôn trong tâm trạng mệt mỏi và dường như cô đã dọn ra sống ở một căn hộ chung cư, không phải biệt thự nhà chồng.

Trong nhóm Tứ hoàng streamer, Độ Mixi là người có hôn nhân viên mãn nhất. Anh và bà xã Thu Trang (thường gọi Trang Mixi) yêu nhau 3 tháng liền sớm tổ chức đám cưới. Tới nay, cả hai có hai cậu con trai đáng yêu, có lượng fan không hề kém cạnh người bố nổi tiếng. Gần đây, Độ Mixi tiếp tục báo tin vui bà xã đang mang thai bé thứ ba.

Nhiều lần Độ Mixi kể lại câu chuyện tình yêu với bà xã trên livestream, lần nào cũng khiến dân tình thích thú. Khi Độ Mixi còn là một nhân viên công ty du lịch, nhà Trang lại ngay gần công ty anh nên tình cờ “va” vào nhau. Cả hai có buổi hẹn đầu tiên tại hồ Tây, sau lần gặp đó, anh đã lập tức tỏ tình luôn. Cả hai tổ chức đám cưới năm Độ Mixi 25 tuổi còn bà xã 22 tuổi.

Cuộc sống của Độ Mixi hạnh phúc bên vợ con, sự nghiệp ổn định, sống trong nhà riêng 7 tầng. Kênh YouTube của anh có hơn 7,3 triệu người đăng ký theo dõi. Về các khoản donate (ủng hộ) từ khán giả, Độ Mixi từng tiết lộ hồi tháng 12/2020 tổng số tiền donate nhận được trong tháng đạt 400 triệu đồng. Cuối năm 2022, anh được một fan donate 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đều được anh dùng để thực hiện các dự án thiện nguyện. Ngoài việc làm YouTube, anh còn kinh doanh phát đạt.

Đám cưới của Pew Pew diễn ra kín đáo, chỉ có bạn bè thân thiết, người thân tới dự. Được biết Pew Pew và vợ - Hồng Nhật đã chính thức về chung một nhà từ tháng 10/2022. Anh cũng không công khai hình ảnh trong ngày vui này trên trang cá nhân. Trong một bài phỏng vấn, anh tiết lộ sau khi cưới vợ được gần 1 năm, anh vẫn ở nhà thuê, do quan điểm dùng tiền để trải nghiệm công việc chứ không mua nhà. Pew Pew có khá nhiều dự án kinh doanh, từ việc mở quán bánh mì, hùn vốn mở quán cơm tấm đến tiệm giặt là, nuôi tôm.

Pew Pew kín tiếng trong đời tư. Từ tháng 5/2019, anh công khai trên trang cá nhân về mối quan hệ với bạn gái khi cập nhật trạng thái hẹn hò. Trong quá trình yêu đương, anh gần như không chia sẻ về đối phương. Có chăng chỉ là những lần bị bắt gặp khi cùng tham gia sự kiện, đám cưới bạn bè. Trong một chia sẻ, Pew Pew nói hai người gặp nhau khi đi quay quảng cáo. Sau đó nam streamer đã liên lạc, làm quen với Hồng Nhật. Anh cũng tiết lộ tỏ tình khi bạn gái đang ngồi trên băng ghế đá.

ViruSs là thành viên duy nhất trong hội Tứ hoàng chưa kết hôn. Anh chưa công khai chuyện tình cảm trước người hâm mộ, trước đó từng trải qua chuyện tình với Ngân “sát thủ”. Anh sở hữu 4 kênh YouTube với nội dung sáng tạo khác nhau. Ngoài ra, anh còn là một người soạn nhạc, tạo ra nhiều bản hit như Trời Giấu Trời Mang Đi, Nói Chia Tay Thật Khó, Yêu Được Không, Thằng Điên…

