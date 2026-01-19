Trước thềm Tết Bính Ngọ, tiền lì xì linh vật ngựa ngập chợ mạng

Thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến gần cũng là lúc thị trường quà tặng, lưu niệm nở rộ. Trong đó, các loại tiền lì xì hình Ngựa đang hút khách.

Theo ghi nhận, thời điểm này, tại các cửa hàng lưu niệm và đặc biệt trên "chợ mạng" xuất hiện rất nhiều loại tiền in hình ngựa với mẫu mã đa dạng, phong phú: từ những tờ tiền phổ thông đến những đồng tiền dát vàng. Hình tượng ngựa cũng có đủ loại như: ngựa Việt Nam, ngựa Úc, ngựa Macao, ngựa Napoleon Pháp...

Tiền lì xì linh vật ngựa được rao bán nhiều trên chợ mạng.

Chủ một cửa tiệm chuyên kinh doanh vàng bạc và ngoại tệ ở phố Hà Trung (Hà Nội) cho biết, thời điểm này vẫn chưa phải cao điểm, phải tầm 20 Âm lịch đổ đi thì người tiêu dùng mới mua nhiều. Tuy vậy, lượng khách hỏi mua đã tăng dần lên trông thấy, có người mua vài tờ lưu niệm, cũng có người mua đến vài tệp để dâng lên ban thờ ngày Tết, nhằm cầu tài lộc cho năm mới sắp đến.

Chủ cửa hàng Thế giới tiền trên phố Quan Nhân (Hà Nội) nói: "Năm nay mẫu mã đa dạng lắm, từ tiền giấy phổ thông đến tiền xu cao cấp, giá từ vài nghìn đến vài trăm nghìn. Khách hàng có rất nhiều lựa chọn tùy theo túi tiền và mục đích: lì xì trẻ con, biếu người lớn tuổi, hay sưu tầm làm của để dành".

Tại cửa hàng này, cặp đồng xu mạ vàng và mạ bạc theo mẫu mã của Úc hiện được bán với giá 150.000 đồng/hộp kèm theo hộp nhung sang trọng. Tiền hình ngựa Napoleon kiểu Pháp có giá 240.000 đồng cho 20 tờ. Còn loại tiền 2 USD mạ vàng hình ngựa, số đẹp, có giá dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/tờ.

Ở một gian hàng khác, bộ 100 tờ tiền "mã đáo thành công" - mặt trước in chú ngựa phi nước đại, mặt sau là hình cá chép vượt vũ môn hóa rồng - đang được chào bán với giá 450.000 đồng. Nhiều khách hàng trẻ tuổi thích những mẫu này vì vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa mang ý nghĩa cầu chúc "thành công đến ngay tức khắc" - rất hợp với mong muốn bứt phá trong năm Ngọ.

Tờ tiền mã đáo thành công, sản phẩm đang thu hút thị hiếu người trẻ năm nay.

Theo các chủ cửa hàng, giá của những tờ tiền hình ngựa phụ thuộc vào nhiều yếu tố: độ hiếm của mẫu, nguồn gốc (tiền cổ, tiền ngoại hiếm), chất lượng in ấn và lớp mạ vàng bạc. Những tờ tiền phổ thông in hình ngựa Macao hay Mông Cổ chỉ vài chục nghìn đồng, dễ tiếp cận với mọi người. Ngược lại, các sản phẩm mạ vàng, số seri đẹp hay tiền xu Úc giới hạn thường "cháy hàng" nhanh hơn, đặc biệt khi gần Tết.

Không chỉ mua để lì xì, nhiều người còn chọn những món này làm quà tặng tặng bạn bè chúc năm mới hoặc giữ làm kỷ niệm về một năm Bính Ngọ đầy năng lượng vì con ngựa là biểu tượng của sức mạnh, tốc độ và ý chí kiên cường.