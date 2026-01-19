Giá xăng dầu hôm nay 19/1: Đột ngột đổi hướng phiên đầu tuần, lại có biến “căng”?

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 19/1, bảng giá dầu thô thế giới trên Trading Economics và Oilprice ghi nhận giá dầu đều suy giảm nhanh với mức giảm gần 0,2 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 19/1: Bất ngờ lao dốc

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 20 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra 59,28 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,26% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 64 USD/thùng, giảm 0,17 USD/thùng, tương đương mức giảm 0,26% về giá so với ngày hôm qua.

Bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng từ 4,86% đến 5,7% so tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm hai con số từ 20% đến trên 22,5%.

Trang Trading Economics nhận định ngày 18 tháng 1 năm 2026, giá dầu Brent giảm xuống còn 63,86 USD/thùng, giảm 0,42% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã tăng 5,60%, nhưng vẫn thấp hơn 19,95% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 19/1: Xăng dầu trong nước biến động mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 19/1 được điều chỉnh theo quyết định ngày 15/1 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, sau 5 lần suy giảm liên tiếp, giá xăng dầu bán lẻ trong nước có lần đầu tiên điều chỉnh tăng trong năm mới 2026.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);- Giá dầu hỏa 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).