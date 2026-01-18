Càng gần Tết, giá xe máy càng tăng mạnh

Trước đó, tháng 12-2025, giá xe máy đã tăng từ 1 - 4 triệu đồng/chiếc, sang đầu tháng 1-2026 tiếp tục tăng 2 - 12 triệu đồng/chiếc, tùy mẫu.

Thông tin từ các cửa hàng xe máy tại TP HCM cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, giá xe máy chắc chắn tăng tiếp do nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện tại, mẫu SH 350i đã tăng giá khoảng 3 triệu đồng, lên 145,8 - 157,8 triệu đồng/chiếc tùy bản, so với đầu tháng 1-2025. Mẫu SH 160 tăng 14 triệu đồng, lên 107,3 - 122,74 triệu đồng/chiếc; SH 125 tăng 8 - 12 triệu đồng, lên 85,7 - 97,7 triệu đồng/chiếc; còn SH Mode tăng 5 triệu đồng, lên 62-72 triệu đồng/chiếc, tùy bản.

Giá xe máy Honda tăng giá mạnh trong dịp cuối năm âm lịch

Các dòng xe ga thông thường khác cũng tăng giá đáng kể, như Vario 160 tăng 2 triệu đồng, lên 57,5 triệu đồng; Vario 125 tăng 2 triệu đồng, lên 42,3 - 43,2 triệu đồng; Air Blade 160 tăng 2 - 7 triệu đồng, lên 65 - 67 triệu đồng; Air Blade 125 tăng 4 - 8 triệu đồng, lên 48,2 - 54 triệu đồng/chiếc, Lead tăng từ 4 - 5 triệu đồng lên 46 - 53,6 triệu đồng, Vision tăng 2 triệu đồng, lên 32,4 - 39,2 triệu đồng/chiếc, tùy bản.

Tại các cửa hàng SYM, Suzuki, Yamaha, do có thị phần thấp nên giá bán vẫn duy trì tương đương với mức giá đề xuất của nhà sản xuất. Trái ngược với Honda, các cửa hàng của nhiều hãng xe máy khác phải kích cầu trong dịp trước Tết âm lịch bằng hình thức tặng quà gồm đồng hồ, áo thun, mũ bảo hiểm, voucher dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa xe, tặng lệ phí trước bạ 50% - 100%.