Đàn ngựa dừa "xấu lạ" của anh trai Sài Gòn đắt hàng trước Tết, nhìn thấy là ai cũng muốn mua

Những ngày giáp Tết, các chậu ngựa dừa của anh Tùng gây “sốt” mạng xã hội. Nhiều bình luận vui: “Con ngựa nhìn hiền khô, đứng im cũng thấy… mắc cười”, “ngựa gì, mặt như chuột”…

Đàn ngựa dừa “mặt ngơ ngác”

Ngựa dừa “mặt ngơ ngác” của anh Tùng. Ảnh: T.Đ

Thoạt nhìn, con ngựa được tạo hình từ trái dừa nguyên khối, phần thân tròn vo, bụng phệ như vừa ăn no. Hai chân ngắn cũn, hơi khuỵu, tạo cảm giác ngộ nghĩnh như đang lúng túng tập đứng. Cái đầu ngựa nhỏ, gắn lên thân bằng một cổ dừa gọt gọn, phía trên là hai chiếc tai dựng ngược, vừa giống tai ngựa, vừa giống… sừng nai.

Điểm gây cười nhất chính là đôi mắt tròn xoe, được gắn đơn giản nhưng lại tạo nên vẻ mặt ngơ ngác, ngây thơ. Cái miệng hé nhẹ, như đang định nói điều gì đó nhưng rồi… thôi. Toàn bộ thân ngựa được sơn ánh kim màu vàng, nhìn xa lấp lánh, nhìn gần lại càng thấy rõ từng đường nét thô mộc, chân chất.

Phía sau lưng ngựa, anh Tùng tận dụng lá dừa nước hoặc lá cau kiểng để tạo hình bờm, xòe ra như một chùm tóc xanh mướt. Có con còn được “đính thêm cánh”, trông nửa ngựa, nửa linh thú, càng khiến người xem bật cười vì sự sáng tạo không theo khuôn mẫu.

“Mục tiêu của tôi là sáng tạo đàn ngựa dí dỏm, không giống con giáp nào nhằm mang tiếng cười sảng khoái đến mọi nhà nhân dịp Tết đến”, anh Tùng bộc bạch.

Theo anh Tùng, nhân dịp Tết Bính Ngọ, anh làm 200 con ngựa dừa, hiện giá mỗi con là 500.000 đồng.

Ngựa dừa có cánh. Ảnh: T.Đ

“Rất kỳ công, mất nhiều thời gian mới làm xong đàn ngựa dừa, từ chỗ phải nuôi trái đến cắt dán chi tiết”, anh Tùng cho biết.

Ngoài ngựa dừa, anh Tùng còn làm khá nhiều bonsai dừa bán dịp Tết Bính Ngọ.

Ngựa dừa - linh vật Tết Bính Ngọ mang tiếng cười sảng khoái

Cũng theo anh Đậu Thanh Tùng, ý tưởng làm ngựa từ trái dừa đến rất tình cờ. Lúc đầu, anh thử tạo hình chơi cho vui, không ngờ thành ra “linh vật cười”. Nhận dịp Tết Bính Ngọ, anh làm thêm nhiều mẫu, mỗi con một dáng, không con nào giống con nào.

“Ngựa của tôi không cần đẹp, chỉ cần nhìn là thấy vui, thấy Tết”, anh Tùng chia sẻ. Chính sự không hoàn hảo, không trau chuốt quá mức lại tạo nên nét duyên rất riêng cho con ngựa dừa. Người mua về trưng Tết không chỉ để cầu may, mà còn để lấy tiếng cười xua tan mệt mỏi cuối năm.

Anh Đậu Thanh Tùng và đàn ngựa dừa "mặt ngơ ngác". Ảnh: T.Đ

Giữa thị trường linh vật Tết ngày càng giống nhau, con ngựa làm từ trái dừa của anh Đậu Thanh Tùng mang đến một làn gió khác lạ, mộc mạc, hài hước và đậm chất miệt vườn. Không cần phải là ngựa “chuẩn form”, chỉ cần là ngựa… nhìn là thấy Tết đã về.