Cúc mâm xôi nở sớm giá siêu rẻ, người dân tấp nập mua trang trí trước Tết

Khoảng 1 tuần gần đây, hầu hết các cửa hàng hoa tươi, cây cảnh trên địa bàn TP.HCM đều bày bán bó hoa cúc mâm xôi với số lượng lớn. Hoa được vận chuyển chủ yếu từ các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Đồng Tháp…với đủ kích thước, phục vụ đa dạng nhu cầu của người mua.

Hoa cúc mâm xôi ở miền Tây đổ về TP.HCM dịp giáp Tết.

Một chủ vựa hoa cảnh tại phường Bình Trưng (TP.HCM) cho biết, do cúc mâm xôi ở nhiều địa phương nở sớm nên đổ về thị trường TP.HCM nhiều hơn hẳn mọi năm. Gần như cửa hàng hoa nào cũng có, từ chậu nhỏ đến chậu lớn. Giá cũng mềm hơn để dễ bán.

Hiện giá bán lẻ loại hoa này dao động từ 70.000-180.000 đồng/chậu, tùy kích cỡ. Mức giá này được đánh giá là phù hợp với túi tiền của nhiều người dân. Ngay cả các quán cà phê, nhà hàng cũng tấp nập mua cúc mâm xôi sớm để trang trí không gian Tết.

Một quán ăn trên đường Trần Não (phường An Khánh, TP.HCM) mua hoa cúc mâm xôi để trang trí Tết sớm.

Trong số khách mua hoa, không ít người muốn chia sẻ khó khăn với nhà vườn, khi hoa nở quá sớm, không trúng vụ Tết.

Chứng kiến cảnh bà con trồng hoa lao đao vì cúc mâm xôi nở sớm, chị Thu Ba - chủ Shop An Khang (xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) - còn quyết định đứng ra bán hoa giúp các nhà vườn ở Chợ Lách.

Khách hàng chọn mua cúc mâm xôi.

Chị Thu Ba cho biết, quyết định này xuất phát từ việc chị xem các chương trình trên YouTube và báo chí, thấy nhiều nông dân bật khóc khi chỉ sau một đêm, hoa trong vườn nở rộ, coi như mất cơ hội bán Tết.

“Tôi nghĩ ít ra mình có chỗ bán, có mối quen thì bán giùm cho bà con được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thế nên vợ chồng tôi cùng hai con đã lấy hoa về bán giúp bà con”, chị Thu Ba nói.

Người dân đến cửa hàng chị Thu Ba để mua cúc mâm xôi nở sớm.

Theo chị, đây hoàn toàn là hoạt động bán giúp, không tính lời. Tiền bán được bao nhiêu, chị hoàn lại đúng tiền gốc cho bà con nhà vườn.

Với mức giá 120.000 đồng/cặp cúc mâm xôi nở sớm, chỉ trong vòng 3 ngày, chị Thu Ba đã bán được khoảng 500 cặp, tương đương 1.000 chậu hoa. Lượng khách tìm mua tăng nhanh ngoài dự đoán, chủ yếu là bà con ở các khu vực lân cận thuộc địa bàn Bến Tre cũ đến ủng hộ.

Tuy vậy, chị Thu Ba cũng thừa nhận khả năng hỗ trợ chỉ ở mức nhất định. Hiện nay, dù các nhà vườn ở Chợ Lách vẫn còn rất nhiều cúc mâm xôi nở sớm cần được tiêu thụ, song việc bán hoa giùm không thể mở rộng hơn do điều kiện cá nhân và mặt bằng kinh doanh có hạn.

Hoa được bán với giá tại vườn nên thu hút người dân đến mua.

“Rất nhiều nhà vườn nhắn tin, gọi điện mong tôi bán giúp thêm, nhưng sức mình chỉ làm được tới đó. Hoa còn nhiều lắm, nhìn mà xót”, chị Thu Ba chia sẻ.

Theo ghi nhận, dù không đúng thời điểm nở rộ như mọi năm nhưng cúc mâm xôi nở sớm vẫn giữ được dáng tròn, màu vàng rực rỡ, biểu tượng cho sự sung túc, đủ đầy trong ngày Tết. Do vậy, nhiều người vẫn thích mua sớm để trang trí nhà cửa, quán xá, vừa làm đẹp không gian vừa chia sẻ khó khăn với nhà vườn.

Sau 3 ngày, chị Thu Ba đã bán giúp bà con nông dân 1.000 chậu cúc mâm xôi.

Ông Sáu, một nông dân trồng hoa tại Chợ Lách với gần 10 năm gắn bó với nghề, cho biết vụ này gia đình ông trồng khoảng 3.000 chậu cúc mâm xôi. Đến nay, ông đã bán được hơn 2.000 chậu, chủ yếu là hoa đã nở sớm.

“Thương lái miền Bắc chỉ mua những chậu còn xanh, canh nở đúng Tết. Hoa nở sớm coi như rớt giá, nếu không bán lẻ thì cũng bỏ”, ông Sáu chia sẻ.

Theo ông Sáu, để tiêu thụ được số hoa nở sớm, ông phải tự đăng tin rao bán trên mạng xã hội, chấp nhận bán lẻ từng cặp với giá 120.000 đồng/cặp. Việc vận chuyển cũng gặp nhiều khó khăn khi phải gửi hàng qua shipper hoặc theo các chuyến xe khách tại bến xe.