Trung Quốc mua vàng ồ ạt, thị trường toàn cầu “nín thở”

Trong những năm gần đây, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã liên tục tăng dự trữ vàng, trung bình khoảng 1.000 tấn mỗi năm trong ba năm vừa qua. Dự báo năm nay, mặc dù nhu cầu có thể giảm nhẹ, nhưng dự trữ vàng toàn cầu vẫn có thể tăng tới 950 tấn, cao hơn mức trung bình dài hạn.

Các nhà phân tích tại Société Générale (SocGen) nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu, với khả năng chiếm tới hơn một phần ba nhu cầu vàng toàn cầu của các ngân hàng trung ương trong năm nay. Họ cảnh báo rằng bất kỳ sự dịch chuyển nhỏ nào trong dự trữ cũng có thể tạo ra “cơn sốt vàng” trên thị trường.

Tại sao việc mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể gây biến động?

Mua vàng từ các ngân hàng trung ương thường được thực hiện một cách kín đáo, khiến các nhà phân tích phải ước lượng dựa trên dữ liệu thương mại và thị trường. SocGen lưu ý rằng, dữ liệu xuất khẩu vàng từ Anh sang các nước khác, trong đó có Trung Quốc, cho thấy mức nhập khẩu vào tháng 9 chỉ là 15 tấn, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm.

Sự không minh bạch này có thể tạo ra biến động bất ngờ nếu nhu cầu vàng tăng mạnh, bởi thị trường vàng hiện nay vẫn phụ thuộc nhiều vào các tài sản giấy (gold paper), thay vì vàng vật chất. Một “cơn sốt vàng” tương tự như thị trường bạc và bạch kim trước đây hoàn toàn có thể xảy ra nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục mua mạnh.

Xu hướng kinh tế và chính trị toàn cầu ảnh hưởng ra sao đến vàng?

Bất ổn kinh tế và địa chính trị tiếp tục thúc đẩy các ngân hàng trung ương đa dạng hóa dự trữ sang vàng, một tài sản không chịu rủi ro từ bên thứ ba hay chính trị. Chiến tranh thương mại và căng thẳng với Mỹ khiến nhiều quốc gia giảm phụ thuộc vào đồng USD, chuyển sang vàng như một biện pháp bảo hiểm.

Theo ước tính của SocGen, tổng lượng mua vàng của Trung Quốc trong năm nay có thể đạt tới 250 tấn, chỉ riêng nước này đã chiếm hơn một phần ba nhu cầu toàn cầu. Nếu xu hướng này tiếp tục, thị trường vàng có thể phải đối mặt với biến động mạnh, ảnh hưởng tới các nhà đầu tư và cả các thị trường tài chính toàn cầu khác.