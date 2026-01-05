Triển vọng giá vàng sau khủng hoảng Venezuela: Sốt rực, giá vàng có thể tăng tối đa 60% trong năm 2026

Giá vàng "nóng" càng thêm "nóng"

Trên thị trường quốc tế, sáng nay, mỗi ounce vàng tăng gần 74 USD/ounce trong phiên đầu tuần lên 4.405 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, giá vàng thế giới khoảng gần 140,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước hiện vẫn quanh 16 triệu đồng/lượng.

Diễn biến này khớp với dự báo tuần trước của giới phân tích, rằng nhà đầu tư sẽ tìm đến công cụ trú ẩn sau việc Mỹ tập kích Venezuela và bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ngày 3/1. Năm ngoái, vàng đã tăng hơn 60%, trong khi giá bạc là 160%, một phần do bất ổn địa chính trị toàn cầu.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua.

Trong một tuyên bố chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi việc bắt giữ ông Maduro là "bước đi quyết định" chống lại chính quyền mà ông mô tả là tội phạm, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ đảm bảo một "quá trình chuyển giao an toàn và trật tự" tại Venezuela.

Đây được xem là hành động can thiệp trực tiếp nhất của Mỹ vào Venezuela trong nhiều thập kỷ qua. Sự kiện này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số quốc gia, trong khi giới đầu tư đang thận trọng đánh giá các tác động đối với sự ổn định khu vực và thị trường năng lượng.

Reuters trích các nguồn tin thân cận cho biết cuộc tập kích của Mỹ vào Venezuela chưa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và lọc dầu ở đây. Các cơ sở của hãng dầu quốc doanh PDVSA cũng chưa ghi nhận thiệt hại.

Dù vậy, trong ngắn hạn, hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela đang tê liệt, do các cảng vụ nước này không nhận được lệnh cho phép tàu hàng rời bến. Nhiều tàu đã bốc xong dầu thô và nhiên liệu, với kế hoạch đi đến Mỹ và châu Á nhưng không được rời bến. Số khác dự kiến tiếp nhận dầu thì phải rời đi trong tình trạng rỗng, theo dữ liệu của nền tảng theo dõi TankerTrackers. Tình hình này có thể buộc Venezuela nhanh chóng giảm sản lượng do các bể chứa đã đầy.

Triển vọng giá vàng, bạc sau khủng hoảng Venezuela

Trước khi sự kiện tại Venezuela diễn ra, đà tăng của giá vàng vốn đã được củng cố bởi các yếu tố vĩ mô thuận lợi, bao gồm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm 2026, xu hướng mua ròng bền bỉ của các ngân hàng trung ương và những lo ngại dai dẳng về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, sức nóng chưa dừng lại ở đó. Theo các nhà phân tích, giá vàng và bạc dự kiến ​​sẽ tiếp tục biến động mạnh trong tuần này khi các nhà đầu tư phản ứng với các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và căng thẳng địa chính trị leo thang sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nocolas Maduro.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao một loạt các chỉ số quan trọng của Mỹ, bao gồm dữ liệu ISM Manufacturing, số liệu việc làm ADP tháng 12 và tỷ lệ thất nghiệp.

Theo PTI, những bình luận từ một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, khi các nhà giao dịch tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất trong tương lai và hướng đi ngắn hạn của giá kim loại quý.

Ông Prathamesh Mallya, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu hàng hóa phi nông nghiệp và tiền tệ tại Angel One, cho biết: “Giá vàng có khả năng tiếp tục biến động trong tuần tới do có cả các yếu tố tăng và giảm giá”.

Các chuyên gia dự đoán thị trường sẽ có giao dịch sôi động vào đầu tuần, đặc biệt là vào thứ hai, khi thị trường tiếp nhận thông tin về những hệ quả địa chính trị từ chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela.

Theo các báo cáo, chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, với cáo buộc từ phía chính quyền Mỹ về tội buôn bán ma túy.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng diễn biến này có thể gây bất ổn cho thị trường toàn cầu và đẩy giá vàng và dầu thô tăng cao do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung từ Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới, theo PTI đưa tin.

Pankaj Singh, người sáng lập và nhà nghiên cứu chính tại Smart Wealth AI, cho biết khả năng giữ vững giá vàng ở mức gần 4.300 USD/ounce phản ánh vị thế thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ giảm và nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục gia tăng.

Trong khi đó, đối với bạc, ông cho biết thêm rằng kim loại này đã trải qua đợt điều chỉnh ngắn hạn sau khi CME Group tăng yêu cầu ký quỹ đối với hợp đồng tương lai vàng, điều này buộc phải giảm các vị thế đòn bẩy và kích hoạt hoạt động bán tháo trên toàn sàn Comex.

Nhìn về năm 2026, Singh cho biết giá vàng có thể tăng từ 10 đến 60% trong năm, mặc dù vẫn có khả năng xảy ra những đợt điều chỉnh mạnh lên đến 20% trong môi trường biến động.

Ông cho biết, bạc có nguy cơ giảm giá từ 5 đến 30%, nhưng nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ có thể đẩy giá lên tới 40% nếu tình trạng thiếu hụt nguồn cung tiếp diễn.

Theo hãng tin PTI, ông Singh cho biết: “Chu kỳ tăng giá mạnh mẽ của kim loại quý, được thúc đẩy bởi chính sách, có thể tiếp tục, nhưng nguy cơ điều chỉnh giảm mạnh cũng có thể xảy ra”.