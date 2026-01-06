Rộ lên mô hình nuôi con vật bé tí này ở TPHCM mới, tối ngày làm ra loại nước sền sệt bổ dưỡng, gần Tết bán hút hàng

Một tổ ật ong dú chuẩn bị thu hoạch của một gia đình tại TPHCM.. Ảnh: T.Đ

Những ngày cuối năm, khi thị trường thực phẩm sạch và quà biếu Tết bắt đầu sôi động, mật ong dú nguyên chất được nhiều người tiêu dùng tìm mua.

Không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng, mật ong dú còn mang ý nghĩa may mắn, tốt cho sức khỏe, phù hợp làm quà biếu Tết sang trọng nhưng vẫn gần gũi thiên nhiên.

Ong dú là loài ong không ngòi đốt, cho sản lượng mật không nhiều nhưng chất lượng cao. Mật có màu vàng óng, vị chua ngọt dịu, giàu enzyme và khoáng chất. Chính sự “hiếm” này khiến mật ong dú Tết luôn giữ được mức giá tốt, ít biến động mạnh như nhiều loại nông sản khác.

Theo các hộ nuôi, vụ Tết là thời điểm mật đạt chất lượng ngon nhất trong năm. Ong khai thác từ đa dạng nguồn hoa tự nhiên, mật sánh, thơm và để lâu không gắt. Nhờ đó, dù sức mua chung có phần dè dặt, mật ong dú vẫn có đầu ra khá ổn định.

Mật ong dú vào vụ Tết: Giá tốt đến “ngọt ngào”, đầu ra ổn định

Một sản phẩm mật ong dú trở thành quà tặng ngày Tết. Ảnh: T.Đ

Khảo sát tại TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu cho thấy, giá mật ong dú nguyên chất hiện dao động từ 800.000-1,5 triệu đồng/lít, tùy chất lượng và nguồn hoa. Các sản phẩm đóng chai nhỏ 100-250 ml phục vụ quà biếu có giá từ 150.000-400.000 đồng/chai, được người tiêu dùng ưa chuộng vì tiện lợi, dễ chọn.

So với năm trước, giá mật ong dú không tăng đột biến nhưng giữ mức “ngọt ngào”, giúp người nuôi yên tâm. Nhiều hộ cho biết, họ không lo tồn hàng bởi khách quen đặt mua sớm, đặc biệt là khách ở đô thị lớn.

Anh Hoàng Phúc, xã Nhà Bè, TPHCM, hộ nuôi ong dú, chia sẻ: Hiện, anh Phúc đang nuôi ong dú lấy mật với 100 thùng/tổ.

Theo anh Hoàng Phúc, ong dú có khá nhiều giống. Hiện, anh đang nuôi 3 giống ong dú, gồm: Ong dú loại to, loại trung (bà con chủ yếu nuôi ong dú bụng vàng này lấy mật) và loại nhỏ.

“Mỗi thùng chỉ thu được vài trăm ml mỗi đợt, nhưng bù lại giá bán cao. Dịp Tết, khách đặt trước khá nhiều để làm quà biếu, nên gia đình tôi chủ động giữ mật, không bán dồn dập”, anh Phúc chia sẻ.

Hiện, giá mật ong dú bán lẻ ở TP.HCM 1,2-1,4triệu đồng/lít. Giá mật ong dú thu sỉ là 900.000 đồng/lít.

“Giá mật ong dú vào dịp Tết vẫn giữ ổn định như ngày thường”, anh Phúc cho biết.

Theo anh Phúc, nuôi ong dú phù hợp với điều kiện ven đô TpHCM vì không tốn nhiều diện tích, ít chi phí thức ăn, chủ yếu dựa vào nguồn hoa tự nhiên. Ngoài bán mật, anh còn bán ong giống, góp phần tăng thêm thu nhập dịp cuối năm.

Nuôi ong dú ở TPHCM, mô hình tưởng vất vả thức khuay dậy sớm mà hóa ra cứ như nuôi thú cưng

Khu vực nuôi ong dú của anh Phúc, xã Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: T.Đ

Không chỉ TPHCM, tại địa phận tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu trước đây, nghề nuôi ong dú dưới tán rừng, vườn cây ăn trái đang mang lại nguồn thu khá cho nông dân. Anh Võ Văn Đức, xã Hồ Tràm, TPHCM (địa phận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) cho biết, mật ong dú nuôi gần rừng tự nhiên nên có mùi thơm đậm, vị chua nhẹ rõ rệt nên rất được khách ưa chuộng.

“Từ đầu tháng Chạp, nhiều khách ở TP.HCM đã gọi đặt mua mật ong dú trước. Họ chuộng mật ong dú vì làm quà Tết rất hợp”, anh Đức bộc bạch.

Anh Đức cho biết vừa rồi đã bán 200l mật ong dú, dịp Tết dự định bán thêm 200l mật ong dú nữa.

“Giá mật ong dú tại địa phương hiện nay là 1,5 triệu đồng/lít”, anh Đức cho biết.

Theo các hộ nuôi, nuôi ong dú không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng. Việc khai thác mật phải đúng thời điểm, không lấy non, không ép ong để giữ hương vị tự nhiên. Chính điều này giúp mật ong dú giữ được uy tín, bán được giá cao, dù thị trường có nhiều biến động.

Ngoài việc bán mật thô, một số hộ còn đầu tư bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu riêng, kết hợp bán hàng online. Thậm chí, có hộ mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm vườn ong, từ đó nâng giá trị sản phẩm và tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Khu vực nuôi ong dú của anh Đức, xã Hồ Tràm, TPHCM (địa phận huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây). Ảnh: T.Đ.

Theo ngành nông nghiệp địa phương, mô hình nuôi ong dú là hướng đi bền vững, phù hợp với nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị. Ong dú giúp thụ phấn cho cây trồng, không gây ô nhiễm môi trường, ít rủi ro dịch bệnh, phù hợp với hộ sản xuất nhỏ lẻ.

Dịp Tết Nguyên đán, khi xu hướng tiêu dùng hướng về sản phẩm sạch, có nguồn gốc rõ ràng, mật ong dú làm quà Tết được kỳ vọng tiếp tục giữ sức hút. Với mức giá ổn định, đầu ra tốt, nhiều hộ nuôi ong dú tại TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu tin rằng mùa Tết năm nay sẽ thêm phần ngọt ngào.