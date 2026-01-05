Giá vàng hôm nay mới nhất (5/1) tăng vọt: Nhà vàng vừa mở bán đã "cháy hàng", thị trường chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay 5/1, vàng SJC và nhẫn tăng "phi mã"

Ghi nhận của PV Dân Việt ngày 5/1, nhu cầu mua vàng của người dân tiếp tục tăng cao khiến cơ sở vàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) vừa mở bán khoảng 1 tiếng đồng hồ đã hết hàng. Sau 10 giờ sáng, lượng khách đến mua đã ra về hết và chỉ cửa hàng chỉ còn nhận khách đến bán vàng.

Nhân viên tại cửa hàng cho biết, lượng khách hàng đến mua vàng đứng xếp hàng từ sớm, khi cửa hàng chưa mở cửa giao dịch. Mỗi khách hàng hôm nay được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn/người và sau 3 ngày mới được mua tiếp.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục hết hàng phải dừng bán ngay trong sáng 5/1. Ảnh: Thái Nguyễn

Đáng chú ý, giá vàng hôm nay đã tăng vọt trở lại so với ngày hôm trước. Trong đó, giá vàng SJC đã tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng lên mức 156,2 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Còn vàng nhẫn một số thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng tăng rất mạnh từ 1,9 - 2,3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 13 giờ 45 ngày 5/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 154,8 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 154,8 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Nhiều người xếp hàng vẫn không mua được vàng nên đành ra về. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 154,3 – 157,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 151,7 - 154,7 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, thị trường mua bán chợ đen cũng nóng trở lại do nhiều cửa hàng đồng loạt thường xuyên thông báo hết vàng bán ra trong những ngày gần đây. Lượng tin tìm mua - rao bán xuất hiện dày đặc hơn trên các hội nhóm mạng xã hội.

Ảnh: Chụp màn hình

Trong đó, giá vàng SJC và nhẫn rao bán đều cao hơn nhiều so với giá niêm yết bán ra tại các thương hiệu. Đặc biệt, vàng SJC bị hét giá lên tới 170 triệu đồng/lượng, cao hơn gần 14 triệu đồng/lượng so với giá niêm yết.

Giá vàng thế giới tăng vọt

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13 giờ 45 phút sáng nay ngày 5/1 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.421 USD/ounce, tăng mạnh 90 USD/ounce so với chốt phiên cuối tuần trước đó.

Theo Kitco News, TD Securities cho biết trong báo cáo triển vọng hàng hóa năm 2026 rằng, họ không dự đoán giá vàng sẽ giảm mạnh trong năm 2026, mà thay vào đó kỳ vọng sẽ chứng kiến ​​mức giá cao kỷ lục mới.

TD tin rằng phạm vi giá dài hạn mới của vàng sẽ nằm trong khoảng từ 3.500 - 4.400 USD/ounce. Các nhà phân tích cho biết, để giá vàng duy trì dưới mức thấp hơn của phạm vi đó, cần có sự chuyển hướng chú ý của nhà đầu tư trở lại giá các tài sản rủi ro đang tăng của Mỹ hoặc sự thay đổi quan điểm cho rằng thị trường việc làm của Mỹ sẽ không suy yếu và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất thêm nữa.

TD dự đoán các ngân hàng trung ương, nhà đầu tư ETF và các nhà giao dịch sẽ đều đặt lệnh mua mạnh đối với vàng.

“Chúng tôi dự báo giá trung bình hàng quý sẽ đạt mức kỷ lục 4.400 USD/ounce trong 6 tháng đầu năm 2026, với các đợt giao dịch đỉnh điểm cao hơn đáng kể so với mức đó”, TD cho biết.

Bên cạnh đó, các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 - 5.000 USD/ounce vào năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn trong nửa cuối năm. Mặc dù khả năng lặp lại đợt tăng giá mạnh mẽ năm 2025 là không cao, các nhà phân tích cho biết rủi ro giảm giá bị hạn chế, với mức hỗ trợ mạnh mẽ xuất hiện ở mức cao hơn nhiều so với trước năm 2024.

"Nếu có một bài học quan trọng nào từ năm 2025 có thể áp dụng cho năm 2026, đó là mặc dù sự bất ổn có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, nhưng sự bất ổn dai dẳng xung quanh thuế quan, địa chính trị, xung đột, chính trị, việc chính phủ đóng cửa, luật pháp,... đã khiến các nhà đầu tư cảm thấy chưa đầu tư đủ vào vàng. Kết hợp với hiệu suất giá mạnh mẽ và mối tương quan thấp hơn của vàng, chúng tôi cho rằng hiện nay nó được chấp nhận nhiều hơn như một phần chiến lược trong danh mục đầu tư", ông Christopher Louney, chiến lược gia về vàng tại RBC Capital Markets cho biết.