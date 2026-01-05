Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 150,800 Bán 152,800

PNJ Mua 150,000 Bán 153,000

Tỷ giá

USD Mua 26,050 Bán 26,380

EUR Mua 29,982 Bán 31,563

Giá vàng hôm nay 5-1: Giá vàng thế giới tăng vọt

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay, 5-1, biến động mạnh sau khi Mỹ kết thúc đợt tấn công quân sự Venezuela.

Mở đầu phiên giao dịch châu Á sáng nay 5-1, giá vàng giao ngay đã tăng vọt từ mức khoảng 4.332 USD/ounce lên khoảng 4.390 USD/ounce lúc 7 giờ (giờ Việt Nam). 

Đà tăng này kéo dài từ cuối tuần qua, khi thị trường phản ứng với thông tin Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro đưa về Mỹ.

Giá vàng hôm nay 5-1: Giá vàng thế giới tăng vọt - 1

Giá vàng hôm nay của thế giới đi lên

Theo giới phân tích, dù chiến dịch quân sự của Mỹ vào Venezuela đã kết thúc nhưng nhà đầu tư toàn cầu vẫn lo ngại về những diễn biến địa chính trị khó lường ở khu vực Mỹ Latinh. 

Việc Mỹ tuyên bố sẽ tạm thời "quản lý" Venezuela để ổn định và khai thác nguồn dầu mỏ khổng lồ của quốc gia này càng làm tăng bất ổn, thúc đẩy dòng vốn chảy vào vàng như một tài sản trú ẩn truyền thống.

Trong khi đó, giá dầu thô lại diễn biến ngược chiều, giảm nhẹ xuống khoảng 57 USD/thùng. Sự bất ổn tại Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã chứng minh lớn nhất thế giới với hơn 303 tỉ thùng, chiếm gần 17% tổng trữ lượng toàn cầu, chưa đủ để đẩy giá dầu tăng mạnh, do thị trường lo ngại về tình trạng dư cung toàn cầu.

Một số chuyên gia dự báo, nếu Mỹ thành công trong việc ổn định và tăng sản lượng dầu Venezuela, giá dầu thô có thể chịu áp lực giảm thêm trong dài hạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tin- ảnh: Thy Thơ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/01/2026 07:43 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN