Nhiều “ông lớn” đang âm thầm tăng tốc tích trữ vàng

Các ngân hàng trung ương lại quay lại mua vàng

Tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA), Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết họ đang xem xét mua thêm vàng sau hơn một thập kỷ gián đoạn. Ông Heung-Soon Jung, Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự trữ của Ngân hàng Hàn Quốc, khẳng định rằng dù ngân hàng chưa thực hiện giao dịch nào kể từ năm 2013, họ đang cân nhắc việc mở rộng lượng dự trữ vàng trong trung và dài hạn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường ngoại hối trong nước và thị trường vàng quốc tế để xác định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp,” ông Jung nói. Theo ông, vàng vẫn là tài sản phòng vệ lạm phát và là kênh đầu tư thay thế cho đồng USD trong bối cảnh biến động kinh tế toàn cầu ngày càng khó lường.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Madagascar, ông Aivo Andrianarivelo, chia sẻ với Bloomberg rằng nước này cũng đang xem xét tăng lượng vàng dự trữ từ 1 tấn lên 4 tấn – phản ánh xu hướng chung của nhiều quốc gia đang tìm cách củng cố nền tảng tài chính bằng kim loại quý.

Dù nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương có phần hạ nhiệt trong những tháng gần đây, lượng mua tích lũy vẫn ở mức cao so với trung bình dài hạn. Trong nửa đầu năm nay, các ngân hàng trung ương đã mua khoảng 415 tấn vàng, giảm so với 525 tấn cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn vượt xa mức trung bình nhiều năm.

Theo ước tính, dự trữ vàng chính thức toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 900 tấn trong năm 2025, cho thấy vai trò của vàng vẫn rất quan trọng trong chiến lược dự trữ của nhiều quốc gia. Trung Quốc hiện là người mua vàng lớn nhất thế giới, dẫn đầu xu hướng này.

Các chuyên gia cho rằng nhiều nền kinh tế đang phát triển vẫn phụ thuộc quá nhiều vào đồng USD, do đó họ đang đa dạng hóa danh mục dự trữ bằng cách tăng tỷ trọng vàng – một tài sản có giá trị bền vững và ít chịu rủi ro chính trị hơn.

Tương lai nào cho giá vàng và dự trữ toàn cầu?

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), gần một nửa số ngân hàng trung ương trên thế giới tham gia khảo sát năm nay cho biết họ có kế hoạch tăng dự trữ vàng trong năm 2025, tăng mạnh so với 29% năm trước. Ngoài ra, 95% các nhà quản lý dự trữ tin rằng lượng vàng nắm giữ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.

Mặc dù giá vàng đã điều chỉnh nhẹ xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, giới phân tích nhận định rằng giá vàng vẫn sẽ được hỗ trợ vững chắc trong dài hạn nhờ nhu cầu bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Khi lạm phát vẫn là rủi ro thường trực và đồng USD dao động mạnh, vàng tiếp tục là “tấm khiên” an toàn của nhiều quốc gia và nhà đầu tư toàn cầu.