Ngân hàng trung ương ồ ạt gom vàng trở lại: Tín hiệu gì đang được phát đi?

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council - WGC), tổng lượng vàng ròng mà các ngân hàng trung ương bổ sung vào dự trữ toàn cầu trong tháng 8 đạt 15 tấn. Con số này tương đương mức mua trung bình trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6, đánh dấu sự trở lại sau khi lượng dự trữ toàn cầu không đổi trong tháng 7 (do Indonesia bán ra 11 tấn).

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan là người dẫn đầu với 8 tấn vàng – tháng thứ 6 liên tiếp nước này tăng dự trữ, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên 316 tấn, cao hơn 32 tấn so với cuối năm 2024. Ngoài ra, Bulgaria và El Salvador cũng gia nhập nhóm các nước mua vàng trong năm 2025.

Đáng chú ý, 7 ngân hàng trung ương ghi nhận mức tăng dự trữ từ 1 tấn trở lên, trong khi chỉ có 2 ngân hàng bán ra trong tháng 8.

Quốc gia nào đang tăng tốc tích trữ vàng?

Ngoài Kazakhstan, nhiều nước khác cũng đẩy mạnh gom vàng:

Bulgaria mua 2 tấn – mức tăng lớn nhất kể từ năm 1997, nâng tổng dự trữ lên 43 tấn. Việc gia nhập eurozone vào đầu năm 2026 có thể khiến nước này phải chuyển một phần vàng cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua thêm 2 tấn, nâng tổng dự trữ vàng chính thức từ đầu năm lên 639 tấn.

Trung Quốc tiếp tục chuỗi 10 tháng liên tiếp mua vàng, thêm 2 tấn, đưa tổng dự trữ vượt 2.300 tấn (tương đương 7% tổng dự trữ ngoại hối).

Uzbekistan, Cộng hòa Séc và Ghana mỗi nước cũng bổ sung thêm 2 tấn. Đáng chú ý, Ngân hàng Quốc gia Séc đã duy trì chuỗi mua vàng kéo dài 30 tháng liên tiếp, hướng tới mục tiêu nắm giữ 100 tấn vào năm 2028.

Ở chiều ngược lại, Nga và Indonesia là hai nước bán vàng trong tháng, với Nga giảm 3 tấn – nhiều khả năng để phục vụ chương trình đúc tiền xu.

Vì sao giá vàng cao nhưng các ngân hàng trung ương vẫn đẩy mạnh mua vào?

Giá vàng năm nay đã nhiều lần lập đỉnh lịch sử, khiến một số ngân hàng có thể bán chiến thuật để chốt lời. Tuy nhiên, theo chuyên gia Krishan Gopaul của WGC, điều này không đồng nghĩa họ mất hứng thú với vàng. Ngược lại, nhiều quốc gia vẫn kiên định tăng tỷ trọng vàng trong dự trữ.

Một ví dụ rõ nét là Ba Lan – nước mua vàng lớn nhất năm 2024. Dù tạm dừng trong những tháng gần đây, Ngân hàng Trung ương Ba Lan mới đây thông báo sẽ nâng mục tiêu tỷ trọng vàng trong dự trữ từ 20% lên 30%. Năm nay, Ba Lan đã mua tổng cộng 67 tấn, nâng tổng dự trữ lên 515 tấn – dẫn đầu thế giới.

El Salvador cũng lặng lẽ mua thêm gần 14.000 ounce (dưới 0,5 tấn), coi đây là “chiến lược dài hạn nhằm cân bằng cơ cấu tài sản dự trữ quốc tế”.

Động thái gom vàng của nhiều nước diễn ra trong bối cảnh môi trường địa chính trị và tiền tệ biến động mạnh, khiến vàng tiếp tục đóng vai trò là “tài sản phòng thủ” chiến lược.