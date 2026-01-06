Giá xăng dầu hôm nay 6/1: Bất ngờ bật tăng dữ dội

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 6/1, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đều bật tăng mạnh.

Giá xăng dầu hôm nay 6/1: Đồng loạt bật tăng dữ dội

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) giá dầu thô thế giới giao dịch trên trang Trading Economics, dầu WTI giao ngay bán ra gần 58,2 USD/thùng, tăng 0,87 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,52% về giá so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 61,6 USD/thùng, tăng 0,8 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,43% về giá so với ngày hôm qua.

So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô bình quân tháng 1 giảm từ 1,2% đến 1,4%. Đáng chú ý, giá dầu thô thế giới tiếp tục chứng kiến mức giảm hai con số, dao động từ 19% đến trên 20%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng nhẹ sau khi giảm trong phần lớn phiên giao dịch hôm thứ Hai, do triển vọng nguồn cung toàn cầu vẫn ổn định trong ngắn hạn sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống trong một cuộc đột kích vào cuối tuần sau khi tấn công và phong tỏa cơ sở hạ tầng sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong những tuần trước đó.

Mặc dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng nhiều thập kỷ thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã hạn chế thị phần dầu mỏ của Venezuela xuất khẩu sang Nga, Iran và Trung Quốc, những nước chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với Caracas.

Thêm vào đó, loại dầu thô nặng và có hàm lượng lưu huỳnh cao trong khu vực khiến giá dầu Venezuela được giao dịch ở mức chiết khấu mạnh so với WTI, làm gia tăng rào cản cho các công ty Mỹ trong việc đầu tư vào khu vực do sự phức tạp của quá trình khai thác. Trong khi đó, OPEC+ đã nhắc lại cam kết giữ nguyên sản lượng trong quý đầu tiên.

Giá xăng dầu hôm nay 6/1: Trong nước giảm liên tiếp

Giá xăng dầu hôm nay 6/1, giá xăng dầu trong nước được niêm yết theo giá tại phiên điều chỉnh ngày 31/12/2025. Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 bán lẻ không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III bán lẻ không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu diesel 0.05S bán lẻ không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); - Giá dầu mazut 180CST 3.5S bán lẻ không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Như thường lệ, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).