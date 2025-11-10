Trung Quốc bật lại “van” đất hiếm sau thời gian siết chặt

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này xuất khẩu 4.343,5 tấn đất hiếm trong tháng 10, tăng 9% so với tháng 9. Đây là tháng đầu tiên ghi nhận mức tăng trưởng sau ba tháng liên tiếp sụt giảm.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng lượng đất hiếm xuất khẩu của Trung Quốc đạt 52.699,2 tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu chi tiết về loại sản phẩm và thị trường nhập khẩu cụ thể dự kiến được công bố vào ngày 20/11.

Ngày 9/10, Trung Quốc công bố mở rộng mạnh mẽ quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, bao gồm 5 nguyên tố mới và hàng chục công nghệ tinh luyện. Chính sách này được xem là đòn phản ứng chiến lược trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump tại Busan (Hàn Quốc) hôm 30/10, hai bên đạt được thỏa thuận duy trì dòng chảy xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc. Ngay sau đó, Bắc Kinh tuyên bố tạm dừng áp dụng lệnh kiểm soát mở rộng trong một năm, dù các hạn chế cũ từ tháng 4 vẫn giữ nguyên hiệu lực, từng gây thiếu hụt trong chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.

Đất hiếm là nguồn nguyên liệu chiến lược được sử dụng trong sản xuất xe điện, điện thoại thông minh, chip và vũ khí công nghệ cao. Là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, mỗi bước đi của Trung Quốc trong lĩnh vực này đều có thể tác động mạnh tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc tạm hoãn mở rộng kiểm soát xuất khẩu, cùng đà tăng nhẹ trong tháng 10, được giới phân tích xem là tín hiệu hòa dịu trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, đồng thời phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc ổn định thị trường quốc tế và củng cố vị thế chiến lược của mình.