Trung Quốc tạm dừng siết xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ: Hạ nhiệt căng thẳng thương mại trong một năm

Trung Quốc tạm dừng hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ tạm đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm vốn được công bố ngày 9/10, áp dụng trong vòng một năm. Quyết định này được đưa ra sau cuộc thảo luận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc.

Động thái của Trung Quốc được xem là bước đi nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ thương mại, đồng thời xác nhận tuyên bố trước đó của ông Trump rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận tạm thời để hạ nhiệt xung đột.

Bắc Kinh cũng cho biết sẽ nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch cụ thể và phối hợp các biện pháp đối phó với thuế của Mỹ, thể hiện thiện chí giảm đối đầu.

Mỹ phản ứng thế nào sau quyết định từ phía Trung Quốc?

Đáp lại, Washington thông báo sẽ hoãn triển khai quy định mở rộng danh sách hạn chế xuất khẩu của Mỹ – vốn dự kiến áp dụng từ ngày 29/9. Theo đó, Mỹ sẽ tạm ngừng thực thi quy định trong một năm, cho phép các doanh nghiệp có liên quan tiếp tục một số giao dịch nhất định.

Đây là bước đi được đánh giá mang tính “nhượng bộ kỹ thuật”, nhằm tạo không gian đàm phán và tránh gây gián đoạn chuỗi cung ứng công nghệ nhạy cảm.

Giới quan sát cho rằng quyết định này đánh dấu nỗ lực giảm leo thang đối đầu công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hai nước còn nới lỏng biện pháp nào khác?

Trước đó, ông Trump cho biết Mỹ sẽ giảm thuế đối với một số hàng hóa Trung Quốc từ 20% xuống 10% liên quan đến các biện pháp kiểm soát dòng chảy fentanyl, đưa tổng mức thuế về khoảng 47%.

Trong khi đó, Trung Quốc cam kết nối lại việc mua đậu tương Mỹ và đảm bảo tiếp tục cung ứng đất hiếm – tài nguyên then chốt đối với sản xuất chip bán dẫn và thiết bị quốc phòng.

Động thái song phương này được coi là cú hích thúc đẩy thương mại nông sản và đảm bảo nguồn cung nguyên liệu chiến lược cho ngành công nghệ cao.

Trước đó, ngày 9/10, Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, siết công nghệ chế biến và hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài nếu chưa được phê duyệt.

Đáp trả, ông Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ 1/11 – động thái khiến thị trường toàn cầu lo ngại trước nguy cơ chiến tranh thương mại tái bùng phát.

Tuy nhiên, nhờ cuộc gặp tại Hàn Quốc, cả hai bên đã tạm gác các biện pháp cứng rắn để tạo môi trường ổn định hơn cho đàm phán.