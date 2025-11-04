Một quốc gia châu Á “nhảy vào” cuộc chơi đất hiếm: Khởi động nhà máy nam châm 142 triệu USD

Malaysia sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất nam châm neodymium công suất 3.000 tấn/năm tại bang Pahang, với tổng vốn đầu tư khoảng 600 triệu ringgit (142 triệu USD). Dự án do tập đoàn Lynas (Australia) và JS Link (Hàn Quốc) hợp tác, diễn ra gần khu tổ hợp vật liệu của Lynas tại Kuantan.

Theo Thủ tướng Anwar, đây không còn là thỏa thuận ghi nhớ mà đã chính thức đi vào triển khai khi doanh nghiệp đã mua đất và chuẩn bị vận hành. Chính phủ yêu cầu Bộ Thương mại giám sát chặt quá trình do liên quan trực tiếp đến xử lý đất hiếm, ngành nhạy cảm về môi trường và công nghệ.

Nhà máy được kỳ vọng tăng cường năng lực sản xuất vật liệu tiên tiến và công nghệ xanh, đồng thời hỗ trợ Malaysia xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Malaysia có tiềm năng đất hiếm ra sao?

Theo ước tính của chính phủ, Malaysia sở hữu khoảng 16,1 triệu tấn đất hiếm – thuộc nhóm quốc gia có trữ lượng đáng kể. Tuy nhiên, quốc gia này hiện vẫn thiếu công nghệ khai thác và chế biến sâu.

Malaysia đang tìm kiếm các đối tác quốc tế để chuyển giao công nghệ và đầu tư nhằm phát triển ngành đất hiếm theo hướng bền vững, tránh gây tranh cãi về môi trường như các dự án trước đây.

Đất hiếm đóng vai trò sống còn trong sản xuất công nghệ cao như xe điện, chip bán dẫn và công nghiệp quốc phòng – khiến các nước chạy đua kiểm soát nguồn cung và quy trình chế biến.

Malaysia sẽ chọn ai làm đối tác chiến lược?

Chính quyền Kuala Lumpur đang đồng thời làm việc với nhiều quốc gia lớn để đa dạng hóa đối tác. Gần đây, Malaysia ký thỏa thuận với Mỹ nhằm hợp tác phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược.

Song song đó, nước này cũng đàm phán với Trung Quốc – quốc gia thống trị ngành đất hiếm toàn cầu – về khả năng hợp tác chế biến. Cách tiếp cận đa phương phản ánh mục tiêu giữ cân bằng địa chính trị, tối ưu hóa lợi ích quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên ngày càng gay gắt.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh dự án tại Pahang là bước đi đầu tiên để tăng tốc quá trình, gắn Malaysia vào chuỗi giá trị công nghệ và năng lượng sạch thế giới.