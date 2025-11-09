Dịch vụ “bạn chạy bộ” gây sốt, thu nhập hơn nửa triệu đồng/giờ

“Bạn chạy bộ” - Dịch vụ đắt đỏ đang tạo nên “cơn sốt”

Khi các cuộc thi marathon đang trở thành trào lưu được ưa chuộng trên khắp thế giới, một dịch vụ đi kèm đã xuất hiện, mang lại thu nhập “khủng” cho những người có ưu thế về thể thao.

Tại Trung Quốc, cùng với “cơn sốt marathon”, nhiều cư dân mạng đã liên tục đăng bài tìm kiếm “bạn đồng hành chạy bộ” phù hợp. Những “người bạn” này sẽ có vai trò khuyến khích khách hàng duy trì thói quen tập luyện lành mạnh, cải thiện tốc độ chạy bằng cách đồng hành cùng họ trong suốt quá trình chạy.

Ảnh minh họa

Xiao Sun, một cô nàng vừa hoàn thành giải marathon Hàng Châu cuối tuần trước chia sẻ, cách dễ nhất để cải thiện thành tích cá nhân là tìm một người chạy nhanh hơn mình để dẫn đường và theo sát bước chân họ.

Theo Xiao Sun tiết lộ, cô đã tham gia giải marathon Hàng Châu 3 lần, ngoài ra cũng đã tham gia nhiều giải chạy nổi tiếng khác tại Bắc Kinh và Vũ Hán. Mặc dù cô luôn coi thành tích của mình thuộc nhóm nghiệp dư, nhưng việc chứng kiến ​​những vận động viên nhanh hơn xung quanh liên tục vượt qua mình khiến cô muốn dốc hết sức.

Vì vậy, sau giải marathon Hàng Châu năm nay, cô quyết định tìm một người “chạy cặp” để được huấn luyện riêng, nhằm khắc phục điểm yếu của mình.

Theo cô nhận định, một người “chạy cặp” đủ tiêu chuẩn phải có hành tích thi đấu xuất sắc và trình độ chuyên môn liên quan. Cô đã đăng bài lên mạng với hy vọng tìm được một người đáp ứng được những điều kiện này.

Trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung, ngoài những người tìm “bạn chạy cùng” chuyên nghiệp như Xiao Sun, còn có những người tìm “bạn chạy đồng hành” để duy trì việc chạy bộ giảm cân. Hoặc, có những bà mẹ đăng tìm người “chạy cùng” vì lo lắng về kỳ thi môn thẻ dục của con mình.

Cô Wu có con gái đang học năm cuối mẫu giáo. Để rèn luyện thói quen vận động cho con, một năm trước, cô Wu đã đăng ký cho con tham gia một khóa học tập thể dục sau giờ học. Tuy nhiên, việc học ngoài trời khá bất tiện, trong khi có một sân thể thao công cộng ngay gần nhà cô. Vì vậy, cô cho rằng sẽ tuyệt hơn khi có huấn luyện viên dạy kèm trực tiếp.

Mức lương theo giờ trên các bài đăng “tìm người chạy đồng hành” thường từ 80 NDT (288.000đ) trở lên. Thậm chí nếu yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, mức lương có thể lên đến 200 NDT (720.000đ)/giờ.

"Đối với người mới bắt đầu, một giờ chạy mỗi lần về cơ bản đã đủ trong giai đoạn đầu tập luyện", Xiao Wang đến từ Bắc Luân, Ninh Ba chia sẻ.

Anh là một người đam mê marathon, có thể hoàn thành một cuộc đua marathon trọn vẹn trong vòng chưa đầy 3 giờ 30 phút. Vào tháng 9 năm nay, khi đi cùng một người bạn chạy bộ để giảm cân, anh đã mở một tài khoản mạng xã hội có tên “Đồng hành giảm cân” và hiện đã thu hút được 3 khách hàng lâu dài.

Bản thân Xiao Wang trước đây từng nặng tới 100kg. Mục đích mở tài khoản mạng xã hội ngoài để cung cấp các dich vụ liên quan, còn nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh đến với mọi người. Dịch vụ “bạn chạy đồng hành” của Xiao Wang có một quy định đặc biệt: chỉ cần bạn theo kịp tốc độ của anh ấy sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Xiao Wang cho biết, trong buổi chạy, anh sẽ đưa cho khách hàng một số gợi ý về cách sử dụng lực theo từng đoạn đường, động viên và tạo cho họ sự tự tin, đồng thời phải đặc biệt chú ý hướng dẫn về chấn thương thể thao.

Trong buổi chạy, Xiao Wang cũng sẽ mang theo tất cả các vật dụng cần thiết cho khách hàng, bao gồm nước và gel năng lượng, để họ có thể hoàn toàn tập trung vào buổi tập.

Ngoài những cá nhân như Xiao Wang, một số tổ chức cũng đã tham gia vào thị trường "bạn chạy đồng hành”.

Huấn luyện viên Hu, người đứng đầu một cơ sở đào tạo thể thao tại Hàng Châu cho biết, công ty anh đã bắt đầu cung cấp dịch vụ huấn luyện thể thao tại nhà vào năm 2019. Gần đây, chuỗi giải chạy marathon đã thúc đẩy hoạt động "huấn luyện tại nhà" phát triển hơn nữa, với lượng đơn hàng tăng đáng kể.

"Thể thao luôn tiềm ẩn rủi ro và yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu", huấn luyện viên Hu khẳng định.

Anh cho biết các huấn luyện viên của tổ chức đều tốt nghiệp các trường thể thao chuyên nghiệp và có chứng chỉ chuyên môn liên quan. Họ cũng cung cấp bảo hiểm cho khách hàng đăng ký lớp học. Trước buổi học chính thức, nếu dáng chạy của khách hàng chưa chuẩn, huấn luyện viên sẽ chỉnh sửa dáng chạy để tránh chấn thương.