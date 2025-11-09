Hỗn loạn trên bầu trời Mỹ: Hơn 1.300 chuyến bay bị hủy vì chính phủ đóng cửa kéo dài

Hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu các hãng hàng không giảm 4% tổng số chuyến bay mỗi ngày tại 40 sân bay lớn kể từ thứ Sáu, do lo ngại an toàn khi thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhiều nhân viên trong ngành không được trả lương suốt nhiều tuần do chính phủ đóng cửa.

Đến thứ Bảy, FAA ghi nhận 1.330 chuyến bay bị hủy, trong khi gần 5.500 chuyến bị hoãn trên khắp nước Mỹ. Tình hình được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn khi tỉ lệ cắt giảm sẽ tăng lên 6% vào thứ Ba và có thể đạt 10% vào ngày 14/11, nếu khủng hoảng chưa được giải quyết.

Các sân bay lớn nào bị ảnh hưởng nặng nhất?

Theo FAA, 25 sân bay và trung tâm kiểm soát không lưu đang gặp tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng, khiến các chuyến bay bị trì hoãn ở ít nhất 12 thành phố lớn, gồm Atlanta, New York, Chicago, Newark và San Francisco.

Tại sân bay Atlanta – một trong những cảng hàng không bận rộn nhất nước Mỹ – FAA áp dụng chương trình “hoãn bay mặt đất”, khiến thời gian trễ trung bình lên tới 337 phút (gần 6 tiếng). Các hãng hàng không lớn như American Airlines, Delta, Southwest và United mỗi hãng đã phải hủy khoảng 700 chuyến kể từ đầu cuộc khủng hoảng.

Giám đốc FAA, ông Bryan Bedford, cho biết 20–40% kiểm soát viên không lưu không đến làm việc trong nhiều ngày qua. Họ là một phần trong 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên an ninh sân bay buộc phải làm việc không lương trong suốt 39 ngày chính phủ đóng cửa kỷ lục.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện, cho biết các phi công đã nộp hơn 500 báo cáo về lỗi an toàn, chủ yếu do kiểm soát viên kiệt sức và mất tập trung. Ông cảnh báo tình trạng này “đe dọa nghiêm trọng đến an toàn hàng không quốc gia”.

Chính phủ Trump phản ứng ra sao?

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết, nếu tình hình nhân sự tiếp tục xấu đi, chính phủ có thể buộc phải cắt giảm tới 20% lưu lượng hàng không trên toàn quốc để đảm bảo an toàn. “Chúng tôi đang theo dõi dữ liệu và sẽ ra quyết định dựa trên tình hình thực tế trong không phận,” ông nói.