Dịch vụ ngân hàng “5 sao”: Giúp khách bới thùng rác tìm vàng

Nhẫn vàng “chu du” trong thùng rác của ngân hàng

Trong ngân hàng thường chứa cả kho vàng, nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng, vàng lại có thể được tìm thấy trong thùng rác của một ngân hàng?

Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại chi nhánh Thanh Sơn của Ngân hàng Ping An (Vũ Hán, Trung Quốc). Mới đây, cô Shen, quản lý sảnh của chi nhánh này đã kể lại câu chuyện giúp khách hàng tìm lại nhẫn vàng trong thùng rác.

Khoảng hai tuần trước, cô Shen đang trực tại chi nhánh thì một người phụ nữ trẻ bước vào và hỏi về dịch vụ. Sau khi được cô Shen tư vấn, người phụ nữ rời đi và khoảng 20 phút sau quay lại.

Lần này, trông vị khách có vẻ lo lắng, liên tục nhìn chằm chằm xuống đất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thậm chí, cô còn ngồi thụp xuống cạnh thùng rác ở góc phòng. Thấy vậy, cô Shen vội vàng đến hỏi xem vị khách có cần giúp đỡ gì không.

Hóa ra, vị khách này đã vô tình vứt chiếc nhẫn vàng vào thùng rác. Đó là quà kỷ niệm ngày cưới của cô. Quá lo lắng, vị khách này đã khẩn cầu cô Shen giúp tìm kiếm.

Thấy vậy, cô Shen và một số đồng nghiệp lập tức lục tung mọi ngóc ngách trong sảnh. Cô Shen thậm chí còn đeo găng tay nilon rồi lục tìm trong thùng rác. Vài phút sau, cô đã nhìn thấy một vật bằng vàng lấp lánh dưới đáy thùng rác. Cô cẩn thận nhặt nó lên và đưa cho người phụ nữ.

Đây chính xác là chiếc nhẫn vàng mà người này đang tìm kiếm. Chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo với chi tiết hình chiếc nơ đẹp mắt. Xét theo giá vàng hiện tại, chiếc nhẫn này không có giá trị về mặt kỷ niệm mà còn có giá trị kinh tế cao.

Sau khi tìm lại được chiếc nhẫn, vị khách liên tục cảm ơn và xin lỗi nhân viên ngân hàng vì sự bất cẩn của mình.