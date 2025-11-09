Bỏ hơn 6 tỷ mua Maybach đi làm, mỗi tháng nhận lương 72 triệu

Blogger 25 tuổi và chiến lược kiếm tiền từ xe sang

Leng He - một blogger 25 tuổi tại Thẩm Dương, Liêu Ninh (Trung Quốc) khiến cả mạng xã hội nước này xôn xao khi sẵn sàng bỏ ra 1,7 triệu NDT (6,1 tỷ đồng) để mua một chiếc xe sang Maybach.

Điều đáng nói, mục đích mua Maybach của He không phải để vi vu du lịch mà là để kiếm tiền. Anh chàng dùng chiếc xế hộp này để làm xe chuyên dụng cho các đám cưới.

He cho biết, anh đã vay 1 triệu NDT (gần 3,6 tỷ đồng) trong tổng số 1,7 triệu NDT để mua xe. Hiện tại, anh vẫn phải trả 19.000 NDT (68,3 triệu đồng)/tháng. Trước đó, anh đã dồn cả tiền bán nhà để mua chiếc xe đắt đỏ này.

Ảnh: Poster News

Với công việc chạy xe đám cưới, anh He đã lái tổng cộng 40.000km trong 3 năm qua. Vào tháng 10 - cao điểm mùa cưới, anh đã lái 26 chuyến xe cưới. Với mỗi chuyến, anh kiếm được khoảng 1.500 NDT (5,3 triệu đồng), biên độ dao động tùy theo ngày có thể chênh lệch khoảng 500 NDT (gần 1,8 triệu đồng).

Không chỉ dùng xe Maybach để phục vụ cho các đám cưới, anh He còn kiếm thêm thu nhập từ việc lái xe thương mại với mức lương ổn định 20.000 NDT (71,9 triệu đồng)/tháng. Chi phí sử dụng xe không cao, anh chỉ cần chi tối đa 2.500 NDT (8,9 triệu đồng) tiền xăng mỗi tháng.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng anh He đang bị “hố” khi đầu tư vào “ván cược” này, dù nhìn nhận từ góc độ nào đi chăng nữa. Dù vậy, cũng có người cho rằng miễn là các bên liên quan đều vui vẻ là được.