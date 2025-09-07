Trong đợt tăng giá vàng vừa qua: Ai là người mua nhiều nhất?

Trong suốt mùa hè, giá vàng lình xình trong vùng tích lũy kéo dài năm tháng. Nhưng chỉ trong chưa đầy nửa tháng, kim loại quý này đã bứt phá mạnh mẽ, vượt qua hàng loạt mốc cản kỹ thuật. Các nhà phân tích giờ coi 3.500 USD là mức hỗ trợ mới, thay vì 3.350 USD như tuần trước.

Theo giới chuyên gia, vàng vốn thường “im ắng” trong thời gian dài, nhưng khi bùng nổ thì đà tăng có thể trở nên gần như không thể ngăn chặn. Sự bật tăng lần này phản ánh không chỉ yếu tố đầu cơ mà còn là nhu cầu thực sự từ các tổ chức lớn.

Yếu tố nào đứng sau đà tăng của vàng?

Nguyên nhân sâu xa nằm ở tình trạng nợ công Mỹ gia tăng, khiến lạm phát leo thang và hoạt động kinh tế chững lại. Nhà đầu tư mất dần niềm tin vào “sự đặc biệt” của kinh tế Mỹ và vàng nổi lên như một tài sản an toàn thay thế đồng USD.

Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đang mua vàng nhiều chưa từng thấy. Theo chuyên gia Tavi Costa (Crescat Capital), lần đầu tiên kể từ năm 1996, lượng vàng do các ngân hàng trung ương nắm giữ đã vượt cả trái phiếu Kho bạc Mỹ. Và đây mới chỉ là giai đoạn đầu của chu kỳ gom vàng.

Ai đang mua vàng nhiều nhất?

El Salvador vừa gây bất ngờ khi lần đầu tiên sau hơn 30 năm quay lại mua vàng. Ngân hàng trung ương nước này đã chi 50 triệu USD mua gần 14.000 ounce vàng, dùng chính lợi nhuận từ dự trữ Bitcoin để tài trợ thương vụ. Hiện quốc gia Trung Mỹ này nắm khoảng 6.287 Bitcoin, trị giá gần 700 triệu USD – tăng khoảng 400 triệu USD so với mức mua ban đầu.

Trong khi đó, Ba Lan là một trong những người mua vàng tích cực nhất vài năm qua. Khi tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc gia đạt ngưỡng 20%, ngân hàng trung ương nước này tạm dừng mua. Tuy nhiên, Thống đốc Adam Glapiński gần đây úp mở khả năng nâng trần lên 30%.

Theo nhiều nhà phân tích, nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương đang giữ vững giá trị thực của vàng, bất chấp đợt tăng nóng vừa qua. Không nhiều người tin rằng vàng hiện đã bị định giá quá cao.

Điều đó đồng nghĩa vàng có thể tiếp tục giữ vai trò “nơi trú ẩn” an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu.