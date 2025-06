Giá vàng tuần tới ra sao, ai đang lạc quan về xu hướng tăng của vàng?

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 3.307 USD/ounce và nhanh chóng tăng mạnh lên 3.390 USD trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, sau đỉnh ngắn hạn này, vàng bắt đầu điều chỉnh và giao dịch trong biên độ khoảng 40 USD, dao động giữa các mức hỗ trợ và kháng cự.

Giữa tuần, giá vàng có lúc vượt lên mốc 3.403 USD – cao nhất trong tuần – nhưng nhanh chóng bị bán ra chốt lời, đẩy giá quay về mức 3.345 USD. Diễn biến này cho thấy lực mua chưa đủ mạnh để giữ giá vàng ở vùng đỉnh mới.

Cuối tuần, vàng phục hồi nhẹ lên mức 3.374 USD, nhưng sau đó tiếp tục giảm về 3.324 USD do không giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Khi thị trường đóng cửa, giá gần như quay về mức đầu tuần, cho thấy một tuần giao dịch giằng co với áp lực mua – bán cân bằng.

Tín hiệu tích cực là mốc 3.300 USD chưa bị phá vỡ nghiêm trọng, điều này củng cố tâm lý lạc quan nhẹ của một bộ phận nhà đầu tư vào triển vọng trung hạn của vàng.

Giới chuyên gia nhận định gì về hướng đi tiếp theo?

Trong khảo sát hàng tuần của Kitco, giới phân tích Phố Wall chia rẽ về xu hướng giá vàng tuần tới. Có 50% chuyên gia kỳ vọng giá tăng, 43% cho rằng giá sẽ giảm, và 7% tin rằng vàng sẽ đi ngang. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng chung khi chưa có yếu tố rõ ràng để thúc đẩy xu hướng mới.

Một số chuyên gia vẫn nghiêng về xu hướng tăng do vàng giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng và vẫn là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh địa chính trị bất ổn. Những người khác thì dự báo giá vàng sẽ điều chỉnh do tín hiệu tích cực từ Nhà Trắng về khả năng đạt được các thỏa thuận thương mại và sự phục hồi của chứng khoán Mỹ.

Ngoài ra, cũng có ý kiến trung lập, cho rằng vàng đang ở vùng quá mua và khó có thể tiếp tục tăng mạnh nếu không có thêm động lực, đặc biệt khi các chỉ số chứng khoán đang hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Vì sao nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày càng lạc quan?

Khác với giới chuyên gia, các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên Kitco lại tỏ ra lạc quan hơn. Trong tổng số 256 người tham gia khảo sát, có đến 66% tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, chỉ 15% cho rằng giá sẽ giảm và 19% nhận định vàng sẽ đi ngang.

Tâm lý tích cực này đến từ việc vàng vẫn duy trì được vùng hỗ trợ mạnh quanh 3.300 USD, đồng thời chưa có thông tin tiêu cực nào đủ sức khiến giá rơi sâu. Ngoài ra, nhà đầu tư nhỏ lẻ thường phản ứng với các biến động ngắn hạn và kỳ vọng vào xu hướng tăng trở lại nếu có dữ liệu hỗ trợ.

Giá vàng cũng đang được hưởng lợi từ tâm lý phòng thủ do lo ngại về nợ công Mỹ, lạm phát và các yếu tố địa chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh đồng USD có dấu hiệu suy yếu, vàng trở nên hấp dẫn hơn với vai trò tài sản thay thế.

Yếu tố nào sẽ quyết định hướng đi của vàng trong tuần tới?

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi các dữ liệu quan trọng về lạm phát tại Mỹ. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào thứ Tư, tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào thứ Năm. Đến thứ Sáu, khảo sát niềm tin người tiêu dùng Đại học Michigan sẽ hé lộ kỳ vọng lạm phát tháng Sáu.

Các con số này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc cắt giảm lãi suất hay không. Nếu lạm phát tiệm cận mục tiêu 2%, khả năng Fed hạ lãi suất trong mùa hè sẽ cao hơn – điều này thường có lợi cho vàng.

Một số chuyên gia nhận định rằng dữ liệu CPI quanh mức 2% sẽ là tín hiệu mạnh để Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, nếu lạm phát cao hơn kỳ vọng, đồng USD sẽ mạnh lên và có thể gây áp lực giảm giá lên vàng.

Mặc dù vàng đang trong xu hướng tăng dài hạn kể từ năm 2018, nhiều chuyên gia cảnh báo rằng đà tăng có thể mất động lực nếu không có lực mua mới. Một số mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như 3.294 USD và 3.287 USD đang được theo dõi sát. Nếu bị xuyên thủng, vàng có thể giảm sâu về các mức đáy tháng 5 (3.150 USD) và thậm chí là đáy tháng 4 (2.950 USD).

Ngoài ra, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư có xu hướng chuyển dòng tiền khỏi vàng. Nếu các căng thẳng địa chính trị giảm nhiệt và các thỏa thuận thương mại được ký kết, vàng có thể mất vai trò trú ẩn an toàn trong ngắn hạn.

Nhiều chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư cần thận trọng trong bối cảnh hiện tại, vì vàng đang ở vùng giá cao và dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc thông tin, đặc biệt là các dữ liệu kinh tế sắp tới từ Mỹ.