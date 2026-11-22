Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh ở phường An Phú. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

Dự án tọa lạc tại số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TPHCM. Công trình gồm 1 tầng hầm, 12 tầng nổi và 1 tầng kỹ thuật, với tổng diện tích sàn xây dựng 26.028 m2. Dự án có tổng cộng 216 căn hộ. Trong đó, 144 căn đã bán, còn lại 72 căn dự kiến đưa vào kinh doanh, gồm 28 căn hộ bán và 44 căn hộ cho thuê.

Dự án Nhà ở xã hội và công viên cây xanh ở phường An Phú có giá bán bình quân là 14,89 triệu đồng/m2. Ảnh: CĐT.

Trong 28 căn hộ được đưa ra bán, diện tích mỗi căn từ 61,6 - 69,8 m2. Giá bán bình quân là 14,89 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Đối với 44 căn hộ cho thuê, diện tích mỗi căn từ 61,6 - 69,9 m2. Giá thuê tối đa là 282.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm VAT.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội từ ngày 20/12 đến 31/1/2027. Người có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ của chủ đầu tư ở số 11 đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TPHCM.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh. Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận do chủ đầu tư công khai; không nộp hồ sơ thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian hoặc sàn giao dịch không được ủy quyền.

Người đăng ký mua nhà ở xã hội phải cam kết chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và việc đáp ứng đầy đủ đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM cũng công khai thông tin chào bán dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành. Theo đó, dự án này sẽ nhận hồ sơ mua, thuê từ ngày 12/11 - 14/12 với giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giá bán gần 24,5 triệu đồng/m2 đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% nhưng chưa tính kinh phí bảo trì. Với mức giá này, căn hộ diện tích 28 m2 có giá khoảng 705 triệu đồng, còn căn 57 m2 khoảng 1,4 tỷ đồng, chưa tính phí bảo trì.

Giá thuê nhà ở xã hội mỗi tháng khoảng 162.433 đồng/m2 diện tích sử dụng, đã gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì. Như vậy, căn hộ diện tích 37 m2 có giá thuê khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường. Ảnh: CĐT

Tương tự, dự án Khu chung cư Thạnh Tân cũng được công bố giá bán và giá cho thuê nhà ở xã hội tại block 1A - 1B. Dự án này do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thanh Tân làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu phố Tân Long, phường Dĩ An.

Theo đó, đơn giá cơ sở bán nhà ở xã hội tại khối chung cư 1A-1B là 23.013.864 đồng/m2, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Thuế VAT 5% tương ứng 1.150.693 đồng/m2. Sau khi cộng thuế, đơn giá cơ sở bán căn hộ được xác định ở mức 24.164.557 đồng/m2. Mức giá này áp dụng cho toàn bộ 362 căn hộ nhà ở xã hội để bán.

Theo phụ lục bảng giá được công bố, 362 căn nhà ở xã hội để bán có giá dao động từ khoảng 826 triệu đồng đến hơn 1,29 tỷ đồng/căn, tương ứng với diện tích sử dụng từ 36 - 51,9m2.

Bên cạnh các căn hộ để bán, chủ đầu tư cũng công khai phương án giá cho thuê đối với 121 căn nhà ở xã hội tại block 1A - 1B. Đơn giá cơ sở cho thuê được xác định gồm ba khoản chi phí.

Cụ thể, phần giá cho thuê chưa bao gồm thuế VAT là 148.537 đồng/m2/tháng, thuế VAT 5% tương ứng 7.427 đồng/m2/tháng, chi phí bảo trì bình quân không chịu thuế VAT là 1.895 đồng/m2/tháng.

Như vậy, đơn giá cơ sở cho thuê sau khi tính các khoản trên là 157.859 đồng/m2/tháng, áp dụng cho toàn bộ 121 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê. Theo phụ lục giá thuê, diện tích sử dụng các căn hộ ở mức 36 - 36,5m2, với tiền thuê dao động từ khoảng 5,57 - 5,76 triệu đồng/căn/tháng.