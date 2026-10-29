Công bố bán hàng nghìn căn nhà ở xã hội, giá từ hơn 12 triệu đồng/m²

Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh vừa công bố thông tin về việc bán, cho thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn. Mức giá thấp nhất được công bố thuộc Dự án xây dựng Khu nhà ở công nhân và thương mại, dịch vụ khu công nghiệp tại khu vực Đông Tiến và Yên Trung, nay thuộc phường Yên Phong và xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh.

Dự án có tổng cộng 2.068 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó dự kiến 1.654 căn để bán và 414 căn cho thuê. Trong đợt này, chủ đầu tư đưa ra giao dịch 202 căn hộ, gồm 80 căn để bán và 122 căn cho thuê.

Giá bán được công bố là 12,32 triệu đồng/m², đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bảo trì. Giá cho thuê là 96.700 đồng/m²/tháng. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà từ ngày 15/11 đến hết ngày 15/12.

Cùng thời gian trên, Dự án Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa mở bán, cho thuê, cho thuê mua tổng cộng 215 căn hộ.

Giá bán tại các tòa nhà M1, M2, P, Q, R, S, T được công bố ở mức 15,99 triệu đồng/m² đối với căn thường; 16,31 triệu đồng/m² đối với căn góc và 15,67 triệu đồng/m² đối với căn giáp thang máy. Các mức giá này chưa bao gồm VAT 5% và chi phí bảo trì 2%.

Dự án nhà ở xã hội tại thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trong khi đó, Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City tại xã Yên Trung và xã Tam Đa mở bán 658 căn hộ. Giá bán đã bao gồm VAT 5% và chi phí bảo trì 2%, cụ thể: căn thường 16,44 triệu đồng/m²; căn góc 16,77 triệu đồng/m²; căn cạnh cầu thang 16,11 triệu đồng/m².

Cả hai dự án Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City đều tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

Dự án nhà ở xã hội số 1 tại khu số 5, số 9 thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang (cũ), nay thuộc Phường Bắc Giang và phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh, dự kiến bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua từ ngày 27/11.

Trong đợt này, dự án đưa ra thị trường 487 căn hộ. Giá bán được công bố là 21,547 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì và hệ số điều chỉnh giá bán theo vị trí căn hộ.

Một dự án khác là nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Phượng Hoàng, phường Tiền Phong, có 1.577 căn hộ để bán, diện tích từ 40m² đến 70m². Giá bán dự kiến tối đa khoảng 22 triệu đồng/m²; thời gian bắt đầu nhận hồ sơ dự kiến trong tháng 11/2026.