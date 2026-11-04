Hà Nội: Bị thu hồi đất, có thể được mua nhà ở xã hội không bốc thăm

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Quyết định quy định chi tiết trình tự, tiêu chí để các chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là một số trường hợp có thể được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội theo diện ưu tiên, không phải thực hiện bốc thăm như cơ chế phân bổ thông thường.

Ai được tiếp cận quỹ nhà ở xã hội không qua bốc thăm?

Để được áp dụng cơ chế trên, người có nhà, đất bị thu hồi phải đồng thời đáp ứng một loạt điều kiện.

Trước hết, phần diện tích nhà ở, đất ở bị thu hồi chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà hoặc đất ở. Người đề nghị cũng phải có tên trong quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hà Nội đề xuất cơ chế cho người bị thu hồi nhà, đất được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm. Ảnh: LQ

Bên cạnh đó, người bị thu hồi đất phải có nhu cầu lựa chọn mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội và chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, dự thảo đưa ra tiêu chí tương đối cụ thể đối với trường hợp không đủ điều kiện tái định cư nhưng gặp khó khăn về nhà ở.

Theo đó, một trường hợp được xem xét là khi toàn bộ nhà, đất đang ở bị thu hồi. Nếu diện tích còn lại sau thu hồi không đạt mức tối thiểu để được tách thửa theo quy định của thành phố thì cũng được xem xét. Đồng thời, hộ gia đình hoặc cá nhân phải không còn nhà ở, đất ở nào khác tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi.

Một nhóm khác là trường hợp chỉ bị thu hồi một phần diện tích, phần đất còn lại vẫn đủ điều kiện tồn tại nhưng có mật độ cư trú cao.

Cụ thể, trên thửa đất có hơn 7 người hoặc từ 2 cặp vợ chồng trở lên cùng đăng ký thường trú và thực tế sinh sống. Nếu sau thu hồi, diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ thì có thể thuộc diện được xem xét.

Người bị thu hồi đất nhưng không đủ điều kiện tái định cư, gặp khó khăn về nhà ở có thể được hưởng chính sách ưu tiên. Ảnh: LQ

Một thửa đất có thể được bố trí tối đa 2 căn

Về số lượng nhà ở xã hội được mua hoặc thuê mua, dự thảo dự kiến mỗi hộ gia đình có nhà, đất bị thu hồi được giải quyết một căn hộ.

Đối với trường hợp trên cùng thửa đất có nhiều cặp vợ chồng thực tế sinh sống và đăng ký thường trú, mỗi cặp vợ chồng có thể được xem xét một căn. Tuy nhiên, tổng số căn hộ được giải quyết không vượt quá 2 căn cho một thửa đất.

Quy định này nhằm gắn việc bố trí nhà ở xã hội với thực tế cư trú và mức độ thiếu hụt chỗ ở của người dân sau khi thực hiện thu hồi đất, thay vì chỉ căn cứ đơn thuần vào diện tích đất bị thu hồi.