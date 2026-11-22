Ngày 21/11, tại Vincom Plaza, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc “Ngày hội kết nối và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh”.

Giúp sản phẩm địa phương có đầu ra ổn định

Ngày hội diễn ra từ ngày 21 đến 23/11/2026, quy tụ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia với 32 gian hàng.

Các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện đa dạng về chủng loại, trong đó có nhiều đặc sản và sản phẩm tiêu biểu của địa phương như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, cu đơ, trầm hương, mật ong, hải sản khô… Qua đó, người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận trực tiếp với sản phẩm, tìm hiểu nguồn gốc, chất lượng và lựa chọn hàng hóa ngay tại điểm bán.

Sự kiện thu hút 50 doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm. Ảnh: DMS

Bên cạnh khu vực trưng bày các sản phẩm địa phương, Ngày hội dành không gian giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Đây là cơ hội để các ý tưởng kinh doanh, sản phẩm mới tiếp cận người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng tiêu thụ, qua đó góp phần kết nối hoạt động khởi nghiệp với nhu cầu thực tế của thị trường.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tham gia với gian hàng giới thiệu giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt VietQRPay. Tại đây, doanh nghiệp và khách tham quan được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng giải pháp, tiếp cận phương thức thanh toán hiện đại trong hoạt động mua bán.

Các sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện đa dạng về chủng loại, trong đó có nhiều đặc sản như cam Khe Mây, cam Vũ Quang, nhung hươu Hương Sơn, nước mắm, cu đơ. Ảnh: DMS

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành cho biết, tỉnh hiện có 216 sản phẩm OCOP còn hiệu lực đạt từ 3 sao trở lên và 67 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và quốc gia. Đây là nguồn sản phẩm có tiềm năng, phản ánh lợi thế về nguyên liệu, điều kiện sản xuất và bản sắc địa phương.

Tuy nhiên, việc đưa sản phẩm vào các hệ thống phân phối quy mô lớn, mở rộng thị trường ngoài tỉnh và tiếp cận các kênh bán hàng hiện đại vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, đơn vị phân phối và người tiêu dùng có ý nghĩa thiết thực, giúp sản phẩm địa phương tìm kiếm đầu ra ổn định và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên có tuần lễ sản phẩm riêng trong khuôn khổ chương trình “Sức sống hàng Việt” tại Hà Nội, với chủ đề “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”.

Hoạt động đã ghi nhận doanh thu gần 300 triệu đồng, tiêu thụ gần 2.000 sản phẩm và thu hút gần 200.000 lượt xem trên nền tảng TikTok. Kết quả này cho thấy dư địa kết nối thị trường cho sản phẩm Hà Tĩnh không chỉ giới hạn trong địa bàn tỉnh mà còn có thể mở rộng thông qua các điểm bán trực tiếp kết hợp với nền tảng số.

Kênh bán hàng trực tuyến tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, “Hàng Việt vì người Việt” không chỉ dừng lại ở việc vận động người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam, mà còn đặt ra yêu cầu đối với chính các nhà sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm chất lượng thực chất, giá cả hợp lý và đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường.

Ông Trần Hữu Linh (thứ 2 từ trái qua) - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tham gia phiên livestream kết nối nông sản Hà Tĩnh chiều ngày 21/11. Ảnh: DMS

Từ định hướng đó, Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026–2030 được triển khai với cách tiếp cận lấy người tiêu dùng làm trung tâm, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, “Sức sống hàng Việt” là một trong những cách thức để Cục TTTN cụ thể hóa định hướng này thông qua các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Cùng với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng, Ngày hội chú trọng khai thác kênh bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Điểm nhấn là chương trình livestream giới thiệu cam Hà Tĩnh được tổ chức từ 13h đến 17h ngày 21/11 tại vườn cam ở xã Hương Đô, với sự tham gia của Cục trưởng Trần Hữu Linh, Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh Lê Trung Phước, diễn viên Ngô Lệ Quyên và MC Quỳnh Trang.