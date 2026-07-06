Toàn cảnh Hà Nội trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Đồ án quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, với khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực phát triển. Ảnh: Lê Minh

Thành phố hướng tới quy mô kinh tế khoảng 1.920 tỷ USD vào năm 2065, thu nhập bình quân đầu người trên 95.000 USD và nằm trong nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới. Ảnh: Anh Văn

Một trong những điểm khác biệt của quy hoạch lần này là cách tiếp cận phát triển không gian theo mô hình đa tầng. Ảnh: Anh Văn

Dưới lòng đất, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống hạ tầng ngầm gồm bốn lớp chức năng, hướng tới mục tiêu diện tích xây dựng ngầm chiếm trên 40% khu vực đô thị trung tâm vào năm 2065. Ảnh: Anh Văn

Trên mặt đất, ưu tiên được dành cho công viên, quảng trường, cây xanh và các công trình văn hóa công cộng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống.

Trong khi đó, không gian trên cao sẽ được khai thác cho các tổ hợp đô thị hiện đại quanh các ga metro, đồng thời nghiên cứu hạ tầng phục vụ taxi bay, máy bay cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) và các phương tiện bay không người lái.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm tiếp tục được mở rộng không gian đi bộ, phố cổ được bảo tồn gắn với phát triển hạ tầng ngầm, còn khu phố cũ được định hướng trở thành trung tâm tài chính mới của Thủ đô.

Sông Hồng cũng được xác định là trục không gian xanh trung tâm, kết hợp phát triển thương mại, tài chính, dịch vụ và du lịch.

Giao thông được xem là nền tảng để hiện thực hóa toàn bộ quy hoạch. Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt khoảng 1.200 km, trong đó riêng hệ thống metro đạt gần 1.000 km. Ảnh: Anh Văn

Theo lộ trình, khoảng 500 km metro sẽ được hoàn thành trước năm 2035 và toàn bộ mạng lưới dự kiến hoàn thiện vào năm 2045. Ảnh: Anh Văn

Trong giai đoạn đầu, thành phố ưu tiên đầu tư 5 tuyến metro mới với tổng chiều dài hơn 300 km, gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 10 và số 14. Các tuyến này kết nối những khu vực phát triển mới như sân bay Nội Bài, Hòa Lạc, Cổ Loa, Ocean Park, Ngọc Hồi và Sân vận động Hùng Vương. Ảnh: Anh Văn

Song song với mạng lưới metro, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống 8 tuyến vành đai, các tuyến cao tốc hướng tâm và hạ tầng logistics đường thủy.

Hai đầu mối hàng không cũng được mở rộng, trong đó sân bay Nội Bài nâng công suất lên khoảng 50 triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời quy hoạch thêm sân bay quốc tế thứ hai ở khu vực phía Nam với quy mô khoảng 1.500 ha.

Quy hoạch cũng xác định phát triển các khu đô thị theo mô hình TOD, lấy nhà ga metro làm trung tâm để hình thành các khu dân cư, thương mại và dịch vụ mật độ cao, qua đó khai thác hiệu quả quỹ đất và giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Bên cạnh khu vực nội đô, quy hoạch cũng mở ra hướng phát triển mới cho khu vực nông thôn. Các vùng ngoại thành sẽ được xây dựng theo mô hình "làng trong phố, phố trong làng", phát triển nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải và hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao. Ảnh: Anh Văn

Các làng nghề truyền thống được định hướng kết hợp với thiết kế sáng tạo, du lịch trải nghiệm và chương trình OCOP nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Ảnh: Anh Văn

Song song đó, Hà Nội đặt mục tiêu tăng tỷ lệ che phủ rừng lên trên 6,2%, xây dựng hệ thống vành đai xanh cùng các hành lang sinh thái dọc sông Đáy, sông Tích và sông Nhuệ nhằm kiểm soát quá trình đô thị hóa. Ảnh: Lê Minh

Ở lĩnh vực quản trị, thành phố hướng tới mô hình đô thị thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, bản sao số 3D và trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Anh Văn

Các dịch vụ công, quy hoạch, giao thông và quản lý đô thị sẽ từng bước được số hóa, chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ảnh: Anh Văn

Đồng thời, thành phố cũng đề xuất cơ chế phân quyền mạnh hơn để chủ động khai thác nguồn lực từ đất đai, đặc biệt tại các khu vực phát triển theo mô hình TOD, tạo nguồn vốn tái đầu tư cho hạ tầng và các công trình công cộng trong nhiều thập kỷ tới. Ảnh: Anh Văn