Hà Nội quy hoạch 7 "thiên đường mua sắm" mới của Thủ đô

Hà Nội sẽ có 7 trung tâm mua sắm outlet lớn

Theo định hướng quy hoạch thương mại Thủ đô đang được trưng bày tại triển lãm Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ phát triển 7 trung tâm mua sắm outlet quy mô lớn tại các khu vực ngoại ô.

Cụ thể, Hà Nội xác định 7 vị trí sẽ phát triển trung tâm mua sắm outlet tại các cửa ngõ và khu vực, gồm Gia Lâm (khu vực Dương Xá cũ), Sóc Sơn (khu vực Đông Xuân cũ), Phú Xuyên, Chương Mỹ (khu vực Chúc Sơn cũ), Thạch Thất (khu vực Thạch Hòa cũ), Phúc Thọ (Hiệp Thuận - Phụng Thượng cũ) và Sơn Tây (khu vực Đường Lâm cũ).

Sơ đồ định hướng quy hoạch thương mại của Thủ Đô được trưng bày tại triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Anh Văn

Việc bố trí các trung tâm mua sắm tại vùng ven cũng phù hợp với chiến lược phát triển không gian đa cực của Hà Nội, tận dụng quỹ đất lớn, hạ tầng giao thông liên vùng và khả năng kết nối với các tuyến vành đai, cao tốc đang được đầu tư.

Outlet là mô hình trung tâm mua sắm chuyên kinh doanh hàng chính hãng của các thương hiệu lớn với mức giá ưu đãi hơn so với cửa hàng truyền thống. Phần lớn sản phẩm được bán tại đây là hàng cuối mùa, bộ sưu tập của các mùa trước hoặc các dòng sản phẩm được sản xuất riêng cho hệ thống outlet.

Trên thế giới, outlet đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái bán lẻ hiện đại. Tại Đức, Pháp, Italy hay Nhật Bản, các trung tâm outlet thường được xây dựng tại khu vực ngoại ô, gần sân bay, cao tốc hoặc các đầu mối giao thông lớn.

Không gian thương mại mới gắn với logistics, du lịch và trung tâm tài chính

Việc phát triển hệ thống outlet không phải là một định hướng riêng lẻ mà nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới thương mại của Thủ đô.

Để hỗ trợ chuỗi cung ứng, thành phố quy hoạch hệ thống logistics với 4 trung tâm lớn tại Ngọc Hồi (50 ha), Nội Bài (50 ha), Phú Xuyên (100 ha) và Biên Giang (50 ha).

Song song với đó là quy hoạch một trung tâm tài chính - thương mại quốc tế cùng trung tâm hội chợ triển lãm cấp vùng tại khu vực Thường Tín - Phú Xuyên, tạo thêm hạ tầng phục vụ các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Ngoài ra, Hà Nội dự kiến xây dựng một chợ đầu mối quốc tế nông sản tại xã Phù Đổng với quy mô khoảng 100 ha. Đồng thời, thành phố sẽ phát triển thêm 6 chợ đầu mối cấp vùng tại Long Biên - Gia Lâm (30 ha), Mê Linh (30 ha), Quốc Oai (20 ha), Phú Xuyên (30 ha), Sơn Tây (30 ha) và Chương Mỹ (20 ha).

Sự kết hợp giữa mạng lưới chợ đầu mối, các trung tâm logistics, outlet và trung tâm thương mại quốc tế được kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, từ khâu phân phối hàng hóa, lưu kho, vận chuyển đến bán lẻ và tiêu dùng.

Bên cạnh giá trị kinh tế, đây cũng được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng trong chiến lược xây dựng Thủ đô theo mô hình đô thị hiện đại, đa cực và phát triển bền vững.