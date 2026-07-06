World Cup 2026: Thị trường béo bở thổi bùng cuộc đua trị giá hàng tỷ USD

Khi trái bóng chính thức lăn trên sân trong trận khai mạc World Cup 2026, các tập đoàn lớn trên thế giới đã bắt đầu chi hàng triệu USD cho các chiến dịch quảng cáo. Cổ phiếu của những thương hiệu tài trợ giải đấu có thể tăng giá nhờ sức hút của sự kiện. Trong khi đó, cơn sốt mua sắm các sản phẩm chủ đề World Cup và đồ thể thao cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy doanh thu.

Kình địch ganh đua quyết liệt

Chỉ riêng tại Mỹ, Bloomberg Intelligence ước tính doanh thu quảng cáo liên quan đến World Cup sẽ đạt khoảng 900 triệu USD (tương đương 23.670 tỷ đồng). Dù bóng đá không phải là môn thể thao được yêu thích nhất tại Mỹ, đây vẫn là một thị trường khổng lồ. Do đó, các thương hiệu thể thao hàng đầu đang đặt cược rất lớn vào giải đấu.

Chiến dịch quảng cáo "Backyard Legends" của Adidas là một bộ phim ngắn quy tụ hàng loạt ngôi sao như Timothee Chalamet, Lamine Yamal, Jude Bellingham và Lionel Messi.

Chiến dịch quảng cáo "Backyard Legends" của Adidas. (Ảnh: Adidas)

Trong khi đó, Nike ra mắt chiến dịch "Rip the Script", tôn vinh sự sáng tạo không giới hạn của các ngôi sao bóng đá với sự góp mặt của Vinicius Junior, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, cùng khách mời đặc biệt LeBron James.

Adidas xem World Cup là cơ hội tạo ra 1 tỷ euro doanh số, trong khi Bloomberg Intelligence cho rằng con số này có thể lên tới 1,2 tỷ euro. Riêng việc trở thành nhà sản xuất quả bóng Trionda chính thức của giải đấu được dự báo sẽ giúp doanh số của hãng tăng khoảng 27%.

Ngoài ra, Adidas cũng có lợi thế về mức độ hiện diện khi tài trợ trang phục cho 14 đội tuyển quốc gia, nhiều hơn 12 đội của Nike. Tuy nhiên, xét về mức độ gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, Nike vẫn duy trì vị thế vượt trội.

Lượng truy cập website của cả hai hãng đều tăng khi World Cup 2026 ngày càng đến gần, nhưng Adidas ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh hơn. Trong tuần kết thúc ngày 31/5, lượng truy cập vào trang web của Adidas tăng 14% so với tuần trước, đạt 35,2 triệu lượt, tiến sát mức 39,7 triệu lượt của Nike.

"Đội hình ngôi sao" trên thị trường chứng khoán

Nếu dùng thị trường chứng khoán để đo tác động kinh tế của World Cup, "đội hình cổ phiếu" của giải đấu gồm 10 "ngôi sao" trong các lĩnh vực khác nhau. Trong số này, chỉ AB InBev, Coca-Cola và Adidas ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu trong sáu tháng gần đây.

Tuy nhiên, triển vọng cho những tháng tới được đánh giá tích cực hơn. Các chuyên gia phân tích dự báo cổ phiếu của Nike, Comcast, Uber, Mastercard và Booking có thể tăng hơn 30% trong vòng một năm nhờ hưởng lợi từ World Cup.

Theo thống kê, cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đồ uống, giày dép, tài chính và truyền thông thường có kết quả khả quan trong các kỳ World Cup trước.

Trong số các đối tác tài trợ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), AB InBev và Coca-Cola là hai doanh nghiệp có diễn biến cổ phiếu ổn định nhất, không ghi nhận phiên giảm nào trong bốn kỳ World Cup gần đây.

AB InBev và Coca-Cola là hai doanh nghiệp có diễn biến cổ phiếu ổn định nhất. (Ảnh: Coca-Cola)

Mastercard và Visa cũng đều ghi nhận lợi nhuận dương ở cả bốn kỳ World Cup gần nhất, cho thấy mức chi tiêu ổn định của người tiêu dùng. Trung bình, bốn cổ phiếu này tăng từ 2% đến 3% trong thời gian diễn ra giải đấu.

Comcast đạt mức sinh lời trung bình khoảng 2% trong các giải đấu, còn Fox và Uber chỉ niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2019 nên chưa có đủ dữ liệu để so sánh.

Tại World Cup 2022, Fox thu hút trung bình 3,6 triệu khán giả mỗi trận, còn Telemundo (trực thuộc công ty Comcast) đạt khoảng 2,58 triệu người xem. Bloomberg Intelligence ước tính Fox sẽ thu về khoảng 650 triệu USD doanh thu quảng cáo từ World Cup, cao hơn đáng kể so với 485 triệu USD mà hãng đã chi để mua bản quyền phát sóng. Trong khi đó, Telemundo được dự báo sẽ thu về khoảng 250 triệu USD từ quảng cáo.

Doanh thu từ thanh toán quốc tế, dịch vụ di chuyển và du lịch cũng được kỳ vọng tăng mạnh. Riêng Thành phố Mexico có thể đón khoảng 1 triệu cổ động viên trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Ngoài ra, hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới sẽ theo dõi các trận đấu tại quán bar hoặc khu vực chiếu các trận đấu công cộng, qua đó chi tiêu ở nhiều lĩnh vực khác cũng được thúc đẩy.