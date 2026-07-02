Hà Nội công bố 276 dự án chiến lược, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

Hà Nội khởi động 276 dự án, tạo nền tảng triển khai Quy hoạch Thủ đô

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, UBND TP. Hà Nội công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Song song với đó, thành phố trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.X.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, giá trị của quy hoạch không nằm ở những bản đồ hay định hướng dài hạn mà phải được cụ thể hóa bằng các công trình, dự án và kết quả phát triển trên thực tế.

Để chuẩn bị cho giai đoạn này, Hà Nội cho biết đã đồng thời hoàn thiện nền tảng về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị ngay trong quá trình lập quy hoạch, nhằm bảo đảm các dự án có thể được triển khai ngay sau khi quy hoạch được công bố.

Thành phố xác định 3 trụ cột tạo động lực tăng trưởng gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đổi mới phương thức quản trị. Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 cùng các cơ chế phân cấp, phân quyền được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội chủ động hơn trong huy động nguồn lực và triển khai các dự án quy mô lớn.

Hạ tầng và các ngành công nghệ cao trở thành trọng tâm thu hút đầu tư

Bên cạnh việc công bố danh mục dự án, Hà Nội cũng bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngay trước hội nghị, thành phố đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị cùng nhiều dự án giao thông trọng điểm như các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, trục giao thông hướng tâm, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số.

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư.

Theo lãnh đạo thành phố, hệ thống hạ tầng này sẽ đóng vai trò kết nối các cực tăng trưởng, hình thành cấu trúc phát triển mới theo định hướng của Quy hoạch Thủ đô.

Quy hoạch mới định hình Hà Nội phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đồng thời khai thác hiệu quả không gian trên cao, không gian ngầm và không gian số.

Trên nền tảng đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như hạ tầng giao thông chiến lược, đô thị TOD, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp thế hệ mới, logistics thông minh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, định hướng của thành phố là phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới sáng tạo và tính bền vững, không đánh đổi môi trường, văn hóa hay chất lượng sống để lấy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với việc giới thiệu danh mục 276 dự án, Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao.

Danh mục dự án cùng quy trình thủ tục sẽ được số hóa và công khai; mỗi dự án trọng điểm đều được phân công đầu mối theo dõi, thực hiện theo nguyên tắc điều hành "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố cho biết mục tiêu không chỉ là thu hút thêm các dự án đầu tư mà còn xây dựng quan hệ đồng hành lâu dài với doanh nghiệp trong quá trình phát triển Thủ đô.

Hà Nội kỳ vọng các quyết định đầu tư sẽ góp phần hình thành những trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, logistics và các đô thị xanh, thông minh trong nhiều thập kỷ tới, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực cũng như cả nước.