Sóng gió ngành kim cương, PNJ mất 2.200 tỷ vốn hoá: Chứng khoán tuần tới ra sao?

Tâm điểm PNJ, VN-Index đứt chuỗi tăng

Tuần qua, VN-Index giảm xuống 1.862 điểm. Diễn biến trong tuần tiếp tục cho thấy trạng thái phân hóa rõ nét.

Vingroup và nhóm ngân hàng thay nhau giữ nhịp cho chỉ số. Ngay phiên đầu tuần, khi nhóm Vingroup điều chỉnh mạnh khiến VN-Index mất gần 17 điểm, cổ phiếu ngân hàng trở thành lực đỡ. Ở những phiên sau, vai trò dẫn dắt lại đảo chiều khi các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc Vingroup ổn định hơn.

Trong bối cảnh thị trường thiếu xu hướng rõ ràng, dòng tiền có xu hướng luân chuyển giữa các nhóm ngành thay vì lan tỏa trên diện rộng. Điểm nhấn đáng chú ý thuộc về một số cổ phiếu vốn hóa vừa của nhóm chứng khoán như VDS, BVS, MBS.

Cổ phiếu PNJ giảm sàn trong phiên cuối tuần.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh trước những thông tin bất lợi, nổi bật là DPG và PNJ. Cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận giảm hết biên độ 7%, xuống 58.700 đồng/cổ phiếu ngay từ đầu phiên cuối tuần. Kết thúc phiên 3/7, hơn 12,5 triệu cổ phiếu PNJ vẫn dư bán sàn, trong khi bên mua trống lệnh. Khối lượng khớp lệnh chỉ đạt hơn 1,1 triệu đơn vị.

Sau nhịp giảm mạnh, thị giá PNJ thấp hơn khoảng 8% so với đầu năm. Vốn hóa doanh nghiệp giảm từ khoảng 32.300 tỷ đồng trong phiên 2/7 xuống còn 30.038 tỷ đồng, tương đương hơn 2.260 tỷ đồng vốn hóa bị thổi bay.

Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh trong những phiên gần đây, nâng tổng giá trị bán ròng trong nửa đầu năm lên gần 80.000 tỷ đồng. Trong khi đó, thanh khoản thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở mức thấp, bình quân trên HoSE đạt 17.434 tỷ đồng.

VN-Index khó bứt phá, chờ dòng tiền trở lại

Dự báo diễn biến tuần tới, ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree - cho rằng, kịch bản cơ sở là thị trường tiếp tục phân hóa mạnh. Một số cổ phiếu trụ có thể luân phiên nâng đỡ chỉ số, nhưng chưa đủ sức tạo ra xu hướng rõ ràng. VN-Index nhiều khả năng dao động trong vùng 1.840-1.890 điểm.

Theo ông Phong, thanh khoản vẫn thấp hơn bình quân 20 tuần cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc. Lượng tiền hiện tại chủ yếu chỉ đủ sức nâng đỡ cục bộ tại một số nhóm cổ phiếu. Trong khi đó, khối ngoại chưa có tín hiệu ngừng bán ròng khi đồng USD vẫn mạnh, khiến việc giữ nhịp chỉ số tiếp tục phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa rất lớn.

Thanh khoản vẫn thấp hơn bình quân 20 tuần cho thấy dòng tiền lớn chưa thực sự nhập cuộc.

Thị trường hiện vẫn chờ đợi những chất xúc tác mới như kết quả kinh doanh quý II hay kỳ vọng về câu chuyện nâng hạng vào cuối quý III. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, VN-Index được đánh giá khó có đủ động lực để bứt phá khỏi vùng kháng cự tại đỉnh lịch sử 1.900-1.930 điểm.

Rủi ro cần theo dõi là việc kéo các cổ phiếu trụ không đi kèm sự đồng thuận của thanh khoản. Trong trường hợp áp lực chốt lời xuất hiện, các mã vốn hóa lớn có thể nhanh chóng đảo chiều và gây sức ép lên chỉ số. Bên cạnh đó, khối ngoại có thể gia tăng bán ròng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì quan điểm cứng rắn.

Về chiến lược, ông Phong cho rằng nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu nên ưu tiên những nhóm có nền tảng tốt và đang hưởng lợi từ sự phân hóa của dòng tiền như chứng khoán, cảng biển và hàng không. Nhà đầu tư cần hạ tỷ trọng đòn bẩy tại những cổ phiếu không có câu chuyện riêng để tránh rơi vào thế bị động khi nhóm trụ đảo chiều.

Với nhà đầu tư chưa giải ngân, nếu không đủ nhanh nhạy để theo kịp sự luân chuyển liên tục của dòng tiền giữa các nhóm ngành, lựa chọn phù hợp là tiếp tục quan sát, chờ thanh khoản cải thiện đồng thời với tín hiệu khối ngoại ngừng bán ròng.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, nhóm phân tích VNDirect đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nửa đầu năm 2026 với nhiều thách thức từ môi trường bên ngoài, nhưng vẫn thể hiện khả năng chống chịu tích cực. Nửa cuối năm được kỳ vọng có thêm cơ hội khi các yếu tố hỗ trợ dần hội tụ.

Theo kịch bản cơ sở của VNDirect, VN-Index có thể đạt khoảng 2.014 điểm vào cuối năm nay, tương ứng mức tăng 12,8%. Mức dự báo này dựa trên P/E mục tiêu 13,5 lần, thấp hơn khoảng 12% so với trung bình 10 năm nhằm phản ánh những rủi ro bất định từ môi trường bên ngoài.

VNDirect dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE tăng 21% trong năm 2026. Theo đó, P/E và P/B dự phóng năm 2026 của VN-Index lần lượt ở mức 12,2 lần và 1,89 lần, cho thấy mặt bằng định giá vẫn hấp dẫn so với lịch sử.

Bên cạnh nền tảng vĩ mô và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, quá trình nâng cấp hạ tầng thị trường và các cải cách phục vụ mục tiêu nâng hạng cũng được kỳ vọng củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thu hút thêm dòng vốn mới và tạo động lực dài hạn cho thị trường.