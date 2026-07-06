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Việt Nam vừa vào nhóm thu nhập trung bình cao: Đứng ở đâu trong Đông Nam Á?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Việt Nam vừa chính thức vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, xét trong khu vực Đông Nam Á, quy mô nền kinh tế đứng thứ 4, còn thu nhập bình quân đầu người mới xếp thứ 6.

Việt Nam vừa vào nhóm thu nhập trung bình cao: Đứng ở đâu trong Đông Nam Á? - 1

WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao
WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao

Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, sau khi tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt...

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Theo Tâm An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/07/2026 05:30 AM (GMT+7)
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