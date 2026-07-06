Việt Nam vừa vào nhóm thu nhập trung bình cao: Đứng ở đâu trong Đông Nam Á?
Việt Nam vừa chính thức vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao theo phân loại của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, xét trong khu vực Đông Nam Á, quy mô nền kinh tế đứng thứ 4, còn thu nhập bình quân đầu người mới xếp thứ 6.
Ngân hàng Thế giới (WB) chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, sau khi tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt...
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/07/2026 05:30 AM (GMT+7)