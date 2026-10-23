Tiền vệ Việt kiều của Ninh Bình FC: Cao 1m75, được định giá hơn 10 tỷ đồng

Trần Thành Trung sinh ngày 23/5/2005 tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trần Thành Trung trưởng thành từ lò đào tạo CLB Slavia Sofia. Ảnh: Ninh Bình FC.

Năm 2023, Trần Thành Trung được đôn lên đội một CLB Slavia Sofia. Ảnh: Ninh Bình FC.

Mùa Hè năm 2025, Trần Thành Trung chia tay Slavia Sofia. Thành Trung có 2 bàn thắng sau 62 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Aleksandar Shalamanov. Ảnh: Ninh Bình FC.

Tháng 7/2025, Trần Thành Trung gia nhập Ninh Bình FC và mang áo số 8. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trần Thành Trung có cha mẹ là người Việt Nam (cha là người gốc Quảng Bình, mẹ là người gốc Hải Phòng). Ảnh: Ninh Bình FC.

Trần Thành Trung sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 72kg. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Trần Thành Trung còn có thể thi đấu tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Ảnh: Ninh Bình FC.

Do dính chấn thương nên Trần Thành Trung mới có 2 lần ra sân ở V.League 2026/2027 (thi đấu tổng cộng 148 phút) và đóng góp 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: Ninh Bình FC.

Trần Thành Trung từng khoác áo U17, U19, U20 và U21 Bulgaria. Ảnh: Ninh Bình FC.

Từ năm 2025 đến nay, Trần Thành Trung có 3 lần ra sân trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC.

Hiện tại, Trần Thành Trung được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 350.000 euro (tương đương 10,161 tỷ đồng). Ảnh: Ninh Bình FC.