Tiền vệ Việt kiều của Ninh Bình FC: Cao 1m75, được định giá hơn 10 tỷ đồng
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung là cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình FC. Đồng thời, cầu thủ 21 tuổi cũng là thành viên U23 Việt Nam.
Tiền vệ Việt kiều của Ninh Bình FC: Cao 1m75, được định giá hơn 10 tỷ đồng
Trần Thành Trung sinh ngày 23/5/2005 tại Sofia, Bulgaria. Ảnh: Ninh Bình FC.
Trần Thành Trung trưởng thành từ lò đào tạo CLB Slavia Sofia. Ảnh: Ninh Bình FC.
Năm 2023, Trần Thành Trung được đôn lên đội một CLB Slavia Sofia. Ảnh: Ninh Bình FC.
Mùa Hè năm 2025, Trần Thành Trung chia tay Slavia Sofia. Thành Trung có 2 bàn thắng sau 62 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Aleksandar Shalamanov. Ảnh: Ninh Bình FC.
Tháng 7/2025, Trần Thành Trung gia nhập Ninh Bình FC và mang áo số 8. Ảnh: Ninh Bình FC.
Trần Thành Trung có cha mẹ là người Việt Nam (cha là người gốc Quảng Bình, mẹ là người gốc Hải Phòng). Ảnh: Ninh Bình FC.
Trần Thành Trung sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 72kg. Ảnh: Ninh Bình FC.
Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Trần Thành Trung còn có thể thi đấu tốt ở vai trò tiền vệ phòng ngự. Ảnh: Ninh Bình FC.
Do dính chấn thương nên Trần Thành Trung mới có 2 lần ra sân ở V.League 2026/2027 (thi đấu tổng cộng 148 phút) và đóng góp 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: Ninh Bình FC.
Trần Thành Trung từng khoác áo U17, U19, U20 và U21 Bulgaria. Ảnh: Ninh Bình FC.
Từ năm 2025 đến nay, Trần Thành Trung có 3 lần ra sân trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: Ninh Bình FC.
Hiện tại, Trần Thành Trung được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 350.000 euro (tương đương 10,161 tỷ đồng). Ảnh: Ninh Bình FC.
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