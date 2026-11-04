Không ai mua lô vàng tang vật hơn 150 triệu đồng ở Nghệ An

Ngày 3/11, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An cho biết Hội đồng xử lý tài sản của đơn vị đã tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua lô trang sức vàng gồm 19 món, hàm lượng từ 9K đến 24K.

Có 15 người nộp hồ sơ mua nhưng chỉ 7 trường hợp có mặt. Tuy nhiên, cả 7 người này sau đó đều rút đăng ký, không tham gia bốc thăm.

Theo lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường, nguyên nhân có thể do khách hàng e ngại giá vàng đang theo chiều hướng giảm so với thời điểm định giá lô trang sức vào tháng 9.

Hội đồng xử lý tài sản của Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An sẽ tổ chức định giá lại theo giá thị trường, sau đó thực hiện quy trình thông báo bán tài sản theo quy định.

Lô vàng gồm dây chuyền, nhẫn trơn, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay, là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo các quyết định của Đội Quản lý thị trường số 11 trong tháng 9. Số tài sản này đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo danh mục công bố trước đó, các món trang sức có giá từ hơn 1,3 triệu đồng đến gần 22 triệu đồng, tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Tài sản được bán theo hình thức niêm yết giá, người mua phải đăng ký mua toàn bộ lô.

Theo quy chế, nếu có nhiều hồ sơ đăng ký, cơ quan chức năng sẽ bốc thăm để xác định ai được quyền mua vào ngày 3/11. Trường hợp chỉ có một người đăng ký, họ được quyền mua tài sản.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm mua lô vàng, ngày 3/11. Ảnh: T. Lan

Ngày 3/11, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết bán ra khoảng 139,5-140,6 triệu đồng mỗi lượng, vàng nhẫn tròn trơn 9999 khoảng 137,8-139,3 triệu đồng. Vàng trang sức 18K có giá bán ra khoảng 94,5-104,3 triệu đồng mỗi lượng, tùy thương hiệu. Tuy nhiên, do lô tài sản ở Nghệ An gồm nhiều loại vàng với hàm lượng khác nhau, giá trị không thể so sánh trực tiếp với vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn 9999.