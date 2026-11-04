Bật mí những loài cây hiếm khi ra hoa mang lại vận may cho gia chủ

Cây nha đam

Theo VTC News, cây nha đam hay còn gọi là cây lô hội - loài cây mọng nước thuộc chi Lô hội. Cây lô hội dễ trồng, dễ chăm nên được nhiều người trưng làm cây cảnh trong nhà. Tuy nhiên, chăm tốt đến mấy thì chúng ta cũng chỉ dễ dàng nhìn thấy phần lá lô hội xanh tốt, mọng nước chứ hiếm khi thấy nó ra hoa.

Theo quan niệm xưa, cây lô hội nở hoa là một sự dự báo điềm lành sắp tới, gia chủ sẽ vơi bớt muộn phiền để chào đón những điều may mắn, bình an.

Cây phát tài phát lộc

Cây phát tài phát lộc hay còn gọi là cây trúc phát tài, trúc phú quý, lucky bamboo... Loài cây này thường được nhiều người chọn trồng trong nhà bởi không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa phong thuỷ ngay từ cái tên gọi.

Trong thế giới cây cảnh, có những loài phải mất hàng năm mới trổ bông một lần.

Cây phát tài phát lộc cũng hiếm ra hoa nhưng khi ra hoa thì nó như báo hiệu cho những điều may mắn cả về con đường công danh sự nghiệp, tiền tài vật chất.

Trúc may mắn

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, trúc may mắn là loại cây cảnh được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ dáng vẻ thanh mảnh, màu xanh tươi tốt quanh năm. Trong quan niệm dân gian, cây tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ, bình an và trường thọ.

Trúc may mắn thường được trồng thủy sinh hoặc trong chậu đất để trang trí nhà ở, văn phòng. Tuy nhiên, cây rất hiếm khi ra hoa, đặc biệt trong điều kiện trồng trong nhà.

Theo quan niệm phong thủy, nếu trúc may mắn bất ngờ trổ hoa, đó được xem là điềm lành, báo hiệu tài vận khởi sắc, công việc thuận lợi và cuộc sống gia đình thêm sung túc. Vì vậy, hình ảnh cây trúc xanh tốt, nở hoa còn gắn với mong ước về sự may mắn và thịnh vượng lâu dài.

Cây kim tiền

Kim tiền là một trong những loại cây cảnh phong thủy được ưa chuộng nhờ những cuống lá mọc thẳng, phiến lá dày, bóng và xanh quanh năm. Cây có vẻ ngoài khỏe khoắn, phù hợp với nhiều không gian từ nhà ở đến văn phòng, cửa hàng.

Hoa kim tiền không quá nổi bật, thường có dạng mo hoa màu vàng nhạt hoặc kem, nằm thấp gần gốc.

Trong quan niệm dân gian, cây kim tiền tượng trưng cho tiền bạc, sự sung túc và khả năng tích lũy của cải. Nhiều gia đình đặt cây ở phòng khách, gần cửa ra vào hoặc nơi làm việc với mong muốn công việc kinh doanh thuận lợi, tài chính ổn định.

Hoa kim tiền không quá nổi bật, thường có dạng mo hoa màu vàng nhạt hoặc kem, nằm thấp gần gốc. Do không phải lúc nào cây cũng ra hoa, hiện tượng này được một số người xem là dấu hiệu may mắn, báo hiệu gia chủ có thể đón nhận tin vui về công việc, tài chính hoặc những cơ hội phát triển mới.

Cây hạnh phúc

Khi chuyển đến nhà mới hoặc khai trương cửa hàng, nhiều người thường chọn trồng cây hạnh phúc với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc và mọi việc thuận lợi. Chính vì ý nghĩa tốt lành này mà cây hạnh phúc trở thành một trong những loại cây cảnh được ưa chuộng trong không gian sống và làm việc.

Theo quan niệm dân gian, cây hạnh phúc nở hoa là dấu hiệu tốt lành, tượng trưng cho sự thuận lợi, may mắn và những điều tích cực sắp đến trong cuộc sống.

Cây có dáng thẳng, tán lá xanh mướt và mềm mại, quanh năm tươi tốt nên tạo cảm giác thanh thoát và dễ chịu khi đặt trong nhà. Nhìn bề ngoài, nhiều người cho rằng đây chỉ là một loại cây cảnh chuyên trồng để ngắm lá. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cây hạnh phúc cũng có thể nở hoa trong điều kiện thích hợp.

Khi được chăm sóc tốt với ánh sáng, nước, dinh dưỡng và độ ẩm phù hợp, cây có thể bất ngờ ra hoa sau thời gian dài sinh trưởng. Theo quan niệm dân gian, cây hạnh phúc nở hoa là dấu hiệu tốt lành, tượng trưng cho sự thuận lợi, may mắn và những điều tích cực sắp đến trong cuộc sống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.