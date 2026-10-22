Bầu Thụy muốn mang về 1.000 tỷ đồng/năm cho VFF, mở rộng V-League lên 18 đội

💰 Bầu Thụy muốn huy động 1.000 tỷ đồng mỗi năm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách đề cử các vị trí chủ chốt và ủy viên Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 10 (2027-2031). Ba ứng viên được đề cử cho ghế Chủ tịch VFF gồm ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch đương nhiệm; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông nhiệm kỳ 9; và ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Ba ứng viên cho ghế Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong chương trình hành động tranh cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 2027-2031, ông Nguyễn Đức Thụy đặt mục tiêu huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2027, thông qua xã hội hóa và phát triển các nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá.

“Từ năm 2027, chương trình đặt mục tiêu huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, đạt 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm”, ông Thụy nêu trong chương trình hành động tranh cử ghế Chủ tịch VFF.

Bên cạnh mục tiêu tăng nguồn thu, vấn đề quản lý tài chính cũng được nhấn mạnh. Toàn bộ nguồn lực huy động sẽ phải được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, có kiểm toán và chịu sự giám sát của các thành viên VFF. “Tôi cam kết từ năm 2027 bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước”, ứng viên Chủ tịch VFF khẳng định.

Liên quan đến khoản ngân sách khoảng 80 tỷ đồng được cấp hằng năm cho các nhiệm vụ bóng đá, ông chủ CLB Ninh Bình mong muốn làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam để xem xét điều chỉnh cách phân bổ nguồn lực. Theo định hướng này, ngân sách sẽ ưu tiên hơn cho những môn thể thao cần thêm kinh phí, đặc biệt là các môn có khả năng cạnh tranh huy chương tại ASIAD và Olympic.

⚽ Mong muốn hỗ trợ các CLB V-League, hạng Nhất

“Từ năm 2027, chương trình hướng tới hỗ trợ 2-3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện; phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V-League, 2 tỷ đồng cho mỗi CLB hạng Nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ mỗi mùa”, ông Nguyễn Đức Thụy nêu kế hoạch.

Bầu Thụy muốn huy động 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm cho bóng đá Việt Nam.

Với cầu thủ và đội ngũ chuyên môn, trọng tâm là cải thiện những điều kiện trực tiếp phục vụ tập luyện, thi đấu, từ sân bãi, dinh dưỡng đến y tế và phục hồi thể lực. Theo vị lãnh đạo ngành ngân hàng, nguồn lực tăng thêm cần tạo ra những thay đổi thiết thực đối với điều kiện làm nghề của cầu thủ và những người làm chuyên môn.

🏟️ Muốn mở rộng V-League lên 16-18 đội

Về hệ thống thi đấu chuyên nghiệp, ông Nguyễn Đức Thụy muốn VFF phối hợp với Công ty VPF, các CLB và chuyên gia nghiên cứu phương án mở rộng quy mô V-League và giải hạng Nhất, qua đó tăng cơ hội thi đấu cho cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ sau quá trình đào tạo. “Tôi muốn VFF phối hợp với VPF, các CLB và chuyên gia nghiên cứu quy mô giải phù hợp, trong đó có phương án V-League 16-18 đội, hạng Nhất 18-20 đội”, bầu Thụy chia sẻ.

Với bóng đá nữ, chương trình hướng đến xây dựng hệ thống gồm 8-10 đội có khả năng duy trì hoạt động ổn định. Các CLB V-League được khuyến khích thành lập đội nữ, liên kết hoặc đứng ra bảo trợ để mở rộng lực lượng tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, việc kết nối các học viện, trường học, CLB và địa phương cũng được đặt ra nhằm tạo lộ trình phát triển liên tục cho cầu thủ, kết hợp giữa thi đấu, học văn hóa và chăm sóc sức khỏe.

🌏 Đặt mục tiêu tăng nhân sự Việt Nam tại AFC, FIFA

“Từ năm 2027, dự kiến đào tạo thêm ít nhất 20 cán bộ về ngoại ngữ, quản trị, nghiệp vụ; phấn đấu đến năm 2030 có thêm ít nhất 5-10 nhân sự Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên tại AFF, AFC, FIFA”, bầu Thụy đưa ra định hướng.

Với lực lượng trọng tài, mục tiêu là đầu tư chuyên sâu cho khoảng 10-20 trọng tài và trợ lý trọng tài có triển vọng, qua đó tăng cơ hội được phân công điều hành những trận đấu quan trọng ở châu Á. Chương trình cũng tính đến việc chuẩn bị nhân sự Việt Nam tham gia các vị trí lãnh đạo tại AFF, AFC và FIFA khi có kỳ bầu cử phù hợp.

Về hợp tác quốc tế, người đứng đầu CLB Ninh Bình hướng đến mở rộng quan hệ với các CLB hàng đầu thế giới, tổ chức những hoạt động thi đấu, giao lưu và đào tạo tại Việt Nam. Khả năng đăng cai các giải đấu cấp châu lục và thế giới cũng sẽ được nghiên cứu trên cơ sở đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn tổ chức. Khép lại chương trình hành động, ứng viên Chủ tịch VFF nhấn mạnh việc đánh giá hiệu quả phải dựa trên kết quả thực tế, đi kèm cơ chế giám sát từ các thành viên.