Đình Bắc đắt giá nhất Việt Nam

Tháng 9-2023, Đình Bắc được định giá 75.000 euro. Đó là thời điểm anh vừa kết thúc mùa hạng Nhất quốc gia 2023 với tư cách Cầu thủ xuất sắc nhất giải, sau khi ghi 7 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo đưa Quảng Nam lên ngôi địch cùng suất trở lại V-League.

Từ đó đến nay, Đình Bắc gặt hái một loạt thành công từ cấp CLB đến đội trẻ, đội tuyển quốc gia; kéo theo những cột mốc mới về giá trị chuyển nhượng.

Đình Bắc là cầu thủ Việt đắt giá nhất hiện tại với giá trị chuyển nhượng lên tới 400.000 euro

Cuối năm 2023, khi vẫn còn ở hạng Nhất, Đình Bắc đạt giá trị 175.000 euro. Đến tháng 6-2024, Đình Bắc tăng thêm 100.000 euro lên mức 275.000 euro sau khi ra mắt V-League trong màu áo CLB Quảng Nam.

Tháng 1-2025, chỉ sau thời gian ngắn khoác áo CLB Công an Hà Nội, anh đạt giá chuyển nhượng 300.000 euro.

Từ tháng 6-2026 đến nay, Đình Bắc sánh ngang đồng đội Nguyễn Quang Hải trở thành Cầu thủ Việt (không tính nhập tịch) đắt giá nhất với mức 400.000 euro (khoảng 12 tỉ đồng).

Kết quả này có được nhờ quá trình thăng tiến vượt bậc về chuyên môn cùng hàng loạt danh hiệu từ cấp CLB đến đội trẻ, đội tuyển quốc gia như: vô địch V-League 2025/26, vô địch Cúp quốc gia 2024/25, Siêu cúp quốc gia 2025 và 2026, á quân C1 Đông Nam Á 2024/25, vô địch ASEAN Cup 2026, vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 2025, hạng ba U23 châu Á 2026; Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2025/26, Vua phá lưới U23 châu Á 2026, Cầu thủ xuất sắc nhất U23 Đông Nam Á 2025, Quả bóng bạc Việt Nam 2025, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2025...