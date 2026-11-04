Bị mạo danh lập doanh nghiệp: Vì sao người dân phải tự chứng minh mình vô can để được xuất cảnh?

Bộ Tài chính đang xây dựng hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về một số chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, thực hiện cam kết quốc tế và đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất xử lý đối với trường hợp cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

Có trình báo vẫn phải chờ xác minh

Theo đó, nếu cá nhân đã gửi văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế xử lý sự việc, đồng thời trình báo công an và được cơ quan này xác nhận bằng văn bản về việc tiếp nhận, đang giải quyết phản ánh, cơ quan thuế sẽ tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Người dân làm thủ tục xuất cảnh qua sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

Đề xuất này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị sử dụng thông tin trái phép. Đồng thời, việc yêu cầu có xác nhận của cơ quan công an cũng giúp hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách để né tránh nghĩa vụ thuế.

Thực tế, việc bị sử dụng thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp trái phép đã đẩy không ít người dân vào cảnh khốn đốn. Đáng nói, dù chủ động trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, họ vẫn phải chờ đợi trong thời gian dài để được giải quyết.

Chị Thu Hương, trú tại Hà Nội cho biết từng bị mất chứng minh nhân dân và nghi ngờ thông tin cá nhân của mình đã bị kẻ xấu sử dụng để thành lập doanh nghiệp.

Năm 2023, khi phát hiện sự việc, chị lập tức trình báo cơ quan chức năng, đồng thời cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu mình có để phục vụ xác minh. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Điều khiến chị Hương mệt mỏi là dù đã chủ động trình báo và hợp tác, chị vẫn phải sống trong cảnh chờ đợi, không biết bao giờ quyền lợi của mình mới được bảo vệ.

"Với tư cách một công dân, tôi đã trình báo, đã hợp tác và cung cấp tất cả thông tin mình có. Tôi thực sự không biết mình còn phải làm gì thêm. Việc xác minh, tìm ra sự thật và trả lại công bằng cho người bị hại phải là trách nhiệm của cơ quan chức năng, chứ không thể bắt một người vô tội phải tự đi chứng minh mình đúng hay sai", chị Hương bức xúc.

Theo chị, điều cấp thiết lúc này là cơ quan chức năng cần sớm ban hành giải pháp. "Gần một năm nay, tôi phải bỏ lỡ công việc làm ăn ở nước ngoài. Cuộc sống và gia đình cũng gặp vô vàn khó khăn vì lệnh cấm xuất cảnh. Tôi chỉ mong sự việc sớm được làm rõ để những người bị mạo danh như tôi không phải tiếp tục chịu cảnh khốn đốn", chị chia sẻ.

Người dân đến nhiều cơ quan để chứng minh mình vô can

Cũng rơi vào tình cảnh bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, anh Trần Hải cho biết đã nhiều lần tìm đến các cơ quan chức năng để trình báo, đề nghị làm rõ sự việc.

Theo anh Hải, qua tìm hiểu, người trực tiếp thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp là một người làm dịch vụ, cùng hai chủ doanh nghiệp và một người được ủy quyền. Tuy nhiên, những người liên quan hiện đều đã mất liên lạc.

Anh Hải từng làm việc với Sở Tài chính, cung cấp thông tin và lập biên bản. Hồ sơ sau đó được chuyển sang cơ quan công an để xác minh. Thế nhưng, hơn một năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

"Khi tôi lên Sở Tài chính thì được hướng dẫn chờ vì hồ sơ đã chuyển sang công an. Chờ cả năm không thấy ai liên hệ. Tôi lại chạy lên Sở hỏi thì được hướng dẫn sang công an. Sang công an, họ nói không nhận được đơn từ Sở. Tôi quay lại Sở thì mới biết cán bộ phụ trách làm đơn đã nghỉ việc, hồ sơ bị treo lại. Bây giờ lại phải làm lại từ đầu", anh Hải kể.

Điều khiến anh bức xúc là người bị mạo danh, chịu ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi lại phải tự mình đi lại nhiều nơi để chứng minh bản thân không liên quan.

"Đây rõ ràng là vấn đề liên quan đến quy trình quản lý, cấp phép của cơ quan nhà nước. Vậy mà cuối cùng người dân lại phải đi tìm từng đầu mối, tự chứng minh mình không làm việc đó. Người bị hại phải chạy khắp nơi để chứng minh mình vô tội. Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa", anh chia sẻ.

Theo anh Hải, việc bị tạm hoãn xuất cảnh không chỉ ảnh hưởng đến quyền đi lại mà còn đảo lộn công việc, cuộc sống và kế hoạch của cả gia đình. Trong khi đó, quá trình xác minh kéo dài khiến người trong cuộc luôn thấp thỏm, không biết đến bao giờ mới được giải quyết.

Lý giải vì sao không thể gỡ bỏ ngay biện pháp tạm hoãn xuất cảnh chỉ dựa trên phản ánh của người dân, Bộ Tài chính cho biết thông tin do cá nhân tự cung cấp chưa đủ cơ sở pháp lý để cơ quan thuế xác định họ thực sự là nạn nhân của hành vi giả mạo.

Do đó, cơ quan soạn thảo đề xuất cần có văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc đã tiếp nhận và đang giải quyết vụ việc. Đây sẽ là căn cứ để cơ quan thuế xem xét tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người bị mạo danh.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Huỳnh Tống Ngoan, Văn phòng Luật sư Huỳnh Tống Ngoan, cho biết người bị mạo danh có quyền gửi tố giác, tin báo về dấu hiệu tội phạm, cung cấp chứng cứ và yêu cầu cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, người dân có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh rà soát hồ sơ, xử lý thông tin đăng ký không chính xác theo thẩm quyền.

Đối với cơ quan thuế, người bị mạo danh có quyền đề nghị kiểm tra lại chủ thể có nghĩa vụ thuế, căn cứ xác định khoản nợ và điều kiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp quyết định hoặc hành vi hành chính trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người dân có thể thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.