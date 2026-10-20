Ghi 3 bàn sau 4 trận ở V.League, sao trẻ SLNA lên thẳng ĐT Việt Nam?

Nguyễn Quang Vinh của SLNA có cơ hội được gọi lên ĐT Việt Nam

Mùa giải này, Nguyễn Quang Vinh có 4 lần được HLV Văn Sỹ Sơn tung vào sân ở V.League (thi đấu tổng cộng 121 phút). Cầu thủ 21 tuổi đóng góp 3 bàn thắng, giúp đội nhà đứng thứ 3 trên BXH với 8 điểm sau 4 trận.

Ở trận hoà 2-2 của SLNA trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 4 V.League 2026/2027 diễn ra trên sân Hà Tĩnh hôm 17/10, Nguyễn Quang Vinh chính là tác giả của bàn mở tỷ số vào phút 36.

Nguyễn Quang Vinh (thứ 2 từ phải sang) đang đạt phong độ tốt và hoàn toàn có thể được gọi lên ĐT Việt Nam trong thời gian tới. Ảnh: SLNA FC.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như hiện nay, sẽ không có gì bất ngờ nếu Nguyễn Quang Vinh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Nguyễn Quang Vinh sinh ngày 27/1/2005 tại Nghi Lộc, Nghệ An. Anh là thành viên đội trẻ SLNA từ năm 2016 và được đôn lên đội một năm 2023. Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, tiền vệ 21 tuổi đã có tổng cộng 78 lần khoác áo SLNA, ghi 8 bàn thắng, thực hiện 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công, nhận 10 thẻ vàng.

Nguyễn Quang Vinh sở hữu chiều cao 1m74, cân nặng 68kg, có thể chuyền bóng và dứt điểm bằng cả 2 chân. Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, anh còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh.

Hiện tại, Nguyễn Quang Vinh được Transfermarkt định giá 150.000 euro. Cầu thủ quê Nghệ An từng khoác áo U19, U20, U22 và U23 Việt Nam.