Hai Long tuyên chiến Thái Lan, sẵn sàng thay Xuân Son phá lưới kình địch

⚽ Hai Long háo hức đấu Thái Lan

Trước buổi tập chiều 28/9 của ĐT Việt Nam ở Bandung, chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 (19h30 ngày 29/9 tại Bandung, Indonesia), tiền vệ Nguyễn Hai Long đã có những chia sẻ đáng chú ý với truyền thông về màn so tài được chờ đợi nhất bảng đấu.

Theo Hai Long, FIFA ASEAN Cup 2026 quy tụ lực lượng mạnh nhất của các đội tuyển nên anh và các đồng đội rất hào hứng trước cuộc đối đầu với Thái Lan.

“Ở giải đấu này, các đội đều có lực lượng mạnh nhất. Tôi và các đồng đội rất hào hứng bước vào trận đấu. Hy vọng đây sẽ là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và hấp dẫn dành cho khán giả”, Hai Long chia sẻ.

Tiền vệ của ĐT Việt Nam cho biết ban huấn luyện đã mổ băng, phân tích trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan để tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ: “Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Thái Lan và sẽ cố gắng hết khả năng để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Không chỉ riêng trận gặp Thái Lan, bất cứ trận đấu nào có cơ hội, tôi cũng cố gắng ghi bàn và đóng góp vào thành tích chung của đội".

⚽ Mục tiêu giành kết quả có lợi trước Thái Lan

Sau lượt trận đầu tiên, ĐT Việt Nam đang có hiệu số thấp hơn Thái Lan. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đội có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi ở bảng B. Hai Long không đặt nặng chuyện phải thắng bằng mọi giá mà hướng đến một kết quả tốt nhất cho ĐT Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ cố gắng có được kết quả tốt nhất để tạo lợi thế cho mục tiêu đi tiếp vào chung kết”, Hai Long cho biết. Đánh giá về đối thủ, tiền vệ sinh năm 2000 nhận định Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có sự nhuần nhuyễn trong cách vận hành lối chơi.

“Thái Lan là đội bóng mạnh, có những cầu thủ tốt và sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Đó cũng là những điều chúng tôi đã mổ băng để tìm cách khắc chế và hướng tới một kết quả tốt trong trận đấu ngày mai”, Hai Long chia sẻ.

⚽ Hai Long nói gì về khoảng trống Xuân Son?

Một trong những tổn thất lớn nhất của ĐT Việt Nam trước trận gặp Thái Lan là chấn thương của Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này phải nghỉ thi đấu khoảng 4-6 tuần sau khi được xác định bị rách cơ đùi sau ở trận gặp Philippines. Hai Long thừa nhận sự vắng mặt của Xuân Son là mất mát lớn đối với ĐT Việt Nam, nhưng toàn đội đã sẵn sàng tìm giải pháp thay thế.

“Thiếu vắng Xuân Son là một mất mát lớn. Toàn đội rất tiếc khi Son không thể tiếp tục thi đấu cùng đội. Ban huấn luyện sẽ tìm cách để có giải pháp thay thế phù hợp. Tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng và sẽ chiến đấu thay cho Son”, Hai Long nhấn mạnh.

Khi được hỏi liệu có chuẩn bị một màn ăn mừng mới nếu ghi bàn vào lưới Thái Lan, Hai Long chỉ cười và đáp ngắn gọn: “Để sau trận tôi sẽ trả lời”.