Thuế quan của ông Trump trước bước ngoặt lớn: Khả năng hoàn tiền chưa từng có?

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett cho biết chính quyền Trump tin rằng Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết có lợi cho Nhà Trắng trong vụ kiện thách thức tính hợp pháp của các mức thuế quan do Tổng thống ban hành.

Nếu tòa án ra phán quyết bất lợi, không chỉ phần lớn các mức thuế mới có thể bị vô hiệu hóa, mà chính phủ Mỹ còn có nguy cơ phải hoàn trả tới 100 tỷ USD tiền thuế đã thu. Theo ông Hassett, việc hoàn tiền với quy mô lớn như vậy sẽ gây ra “những rắc rối hành chính rất nghiêm trọng”.

Séc hoàn thuế 2.000 USD cho người dân có khả thi không?

Ông Hassett cho biết khả năng phát séc hoàn thuế trị giá 2.000 USD – ý tưởng từng được Tổng thống Trump đề cập hiện “cao hơn nhiều so với trước đây”. Theo ông, vào mùa hè, kế hoạch này còn thiếu dư địa tài khóa, nhưng đến nay tình hình đã thay đổi.

Ông Hassett dự đoán Tổng thống Trump sẽ trình một đề xuất chính thức lên Quốc hội vào đầu năm tới, mở đường cho việc phân phối khoản tiền này nếu được thông qua.

“Cổ tức chiến binh” 1.776 USD dành cho quân đội là gì?

Trong bài phát biểu trước toàn quốc, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ chi trả khoản “cổ tức chiến binh” trị giá 1.776 USD cho gần 1,5 triệu quân nhân Mỹ. Con số này được chọn nhằm kỷ niệm năm 1776 – năm lập quốc của Hoa Kỳ.

Ông Trump cho biết nguồn tiền đến từ doanh thu thuế quan cao hơn dự kiến, song không nêu rõ cơ chế triển khai hay nguồn ngân sách cụ thể. Trước đó, ông từng đưa ra ít nhất 9 phương án khác nhau cho việc sử dụng tiền thu từ thuế quan, từ chi trả cổ tức đến bù đắp cho các đợt cắt giảm thuế.

Doanh thu thuế quan đang diễn biến ra sao?

Sau khi chính quyền Trump nới lỏng thuế với một số mặt hàng như cà phê, cam và ca cao, doanh thu thuế quan hàng tháng đã giảm nhẹ. Cụ thể, doanh thu giảm từ 31,35 tỷ USD trong tháng 10 xuống còn 30,76 tỷ USD trong tháng gần nhất.

Đây là lần sụt giảm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu triển khai chính sách thuế quan, làm dấy lên câu hỏi về tính bền vững của nguồn thu này trong dài hạn.

Những diễn biến khác xoay quanh chính sách thuế quan của ông Trump

Canada và Mỹ dự kiến sẽ khởi động các cuộc thảo luận chính thức để rà soát hiệp định thương mại tự do song phương vào giữa tháng 1. Tuy nhiên, các lĩnh vực then chốt nhiều khả năng sẽ được để sang đợt đánh giá Hiệp định USMCA vào năm sau.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã bật đèn xanh cho Nvidia bán một phần chip H200 cao cấp sang Trung Quốc, cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản hồi tích cực. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Mỹ, như Costco, đã đệ đơn yêu cầu hoàn thuế, đặt cược rằng Tòa án Tối cao sẽ bác bỏ các mức thuế của ông Trump.