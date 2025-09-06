Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường vàng

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Phó thủ tướng, cơ quan phải vào cuộc để nắm bắt tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, phản ứng chính sách kịp thời về lĩnh vực quản lý, trong đó thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.

Thủ tướng đánh giá việc giá vàng biến động "rất đáng chú ý". Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá trên thị trường vàng. Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước cũng phải vào cuộc tích cực, nếu cần thì Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc xem xét hiện tượng găm hàng, đội giá, thao túng thị trường.

Với thị trường chứng khoán, lãnh đạo Chính phủ cho rằng nếu dòng tiền đi vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thì rất tốt. Để kiểm soát được việc này, ông yêu cầu các bên liên quan đánh giá chính xác về những diễn biến mới đây, xác định có hiện tượng thổi giá, thao túng thị trường hay không.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Chính phủ, ngày 6/9. Ảnh: VGP

Giá vàng đi lên liên tục trong hai tuần trở lại đây. Trong vòng hai tuần, mỗi lượng vàng tăng khoảng 10 triệu đồng, tương đương mức tăng gần 8%. Sáng nay, mỗi lượng vàng miếng thêm 1 triệu đồng, lập kỷ lục mới trên 135 triệu, duy trì mức chênh lệch 20 triệu so với thế giới.

Theo Cục Thống kê, chỉ số giá vàng trong tháng 8 tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 48,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 8 tháng, chỉ số giá vàng tăng 40,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 232, giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Dự kiến có khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp gồm PNJ, DOJI và SJC đáp ứng đủ điều kiện về vốn điều lệ để sản xuất vàng miếng.

Giới chuyên môn cho rằng về trung và dài hạn, quy định mới chắc chắn khiến giá vàng miếng lùi về sát với thế giới, mức chênh lệch có thể dao động quanh vài phần trăm, khoảng 4-5 triệu đồng, thay vì đắt hơn gần 20 triệu so với thế giới như hiện tại. Tuy nhiên, hiệu ứng của các quy định mới lên giá vàng trong nước cần có độ trễ, không thể tác động ngay lập tức.

Ngoài diễn biến trên thị trường vàng, Thủ tướng cho rằng tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024. Cùng với đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm.

Ông đề nghị các thành viên Chính phủ phân tích rõ sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng, trong khi tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và đầu tư công có dấu hiệu chậm lại.

Thủ tướng nhắc lại mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay rất khó nhưng "khó mấy cũng phải làm". Ông yêu cầu tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy động lực mới để phát triển đồng bộ, toàn diện. Các bộ ngành phấn đấu giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, coi đây là giải pháp quan trọng để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn. Nhà điều hành sẽ thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tỷ giá, lãi suất, giá vàng, định hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Về tài khóa, Thủ tướng yêu cầu tăng huy động nguồn lực xã hội, nghiên cứu phát hành trái phiếu công trình; phấn đấu thu ngân sách tăng 25% và giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch năm. Các cơ quan liên quan phải đẩy mạnh xuất khẩu, đàm phán FTA mới, kích cầu tiêu dùng nội địa, chuẩn bị khởi công và khánh thành các dự án lớn dịp 19/12, trong đó cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ sớm phê duyệt dự án điện hạt nhân, triển khai đường sắt tốc độ cao Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và 100 trường học vùng biên. Các bộ ngành phải cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục, thời gian, chi phí hành chính năm 2025, coi đây là giải pháp then chốt để tạo động lực phát triển.