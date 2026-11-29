Nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại đang vươn lên từng ngày là các lô chung cư cũ kỹ, nhếch nhác xây dựng từ trước năm 1975 tại TPHCM. Ảnh: Khoa Nam

Hiện nay, TP.HCM và UBND phường Bình Quới đã áp dụng quyết định di dời, thu hồi mặt bằng (và triển khai cưỡng chế các hộ còn lại vào tháng 10–11/2026) đối với 6 lô số gồm: Lô I, II, VIII, IX, X và XI. Hai lô số còn lại là Lô IV và VI đã được di dời và tháo dỡ từ trước đó (năm 2016). Ảnh: Khoa Nam

Công trình này ghi nhận nhiều hạng mục hư hỏng nghiêm trọng như tường bong tróc, nứt nẻ, nhiều mảng bê tông lộ cốt thép hoen gỉ, hành lang ẩm thấp và tình trạng thấm dột nặng mỗi khi mưa lớn do các căn hộ tầng trên bỏ trống, không còn người sửa chữa. Ảnh: Khoa Nam

Trong khi đó, chung cư Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài) có tuổi đời đã ngót nghét gần 60 năm với thiết kế gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu nằm song song nhau. Lối đi ở giữa là khu chợ truyền thống sầm uất với hàng loạt dù bạt, mái tôn che kín dọc theo chiều dài chung cư. Ảnh: Khoa Nam

Nhìn từ trên cao, toàn bộ khoảng sân chung và lối đi giữa hai dãy chung cư cũ bị "nuốt chửng" bởi hàng trăm mái tôn, dù bạt chắp vá của khu chợ và hàng quán tự phát. Ảnh: Khoa Nam

Mặt tiền tầng trệt bị cơi nới, tận dụng triệt để làm cửa hàng sửa chữa, buôn bán. Việc kinh doanh, nấu nướng ngay sát chân tòa nhà không chỉ tạo ra nguy cơ cháy nổ thường trực mà còn bịt kín hoàn toàn lối tiếp cận của xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Ảnh: Khoa Nam

Hệ thống dây điện, cáp viễn thông giăng mắc như mạng nhện "bủa vây" xung quanh chung cư. Ảnh: Khoa Nam

Phía trên các tầng cao, hàng loạt "chuồng cọp" bằng khung sắt, lưới B40 được cư dân hàn nối chênh vênh ra bên ngoài để mở rộng diện tích chứa đồ, đặt cục nóng máy lạnh. Qua hàng chục năm phơi mưa nắng, khung sắt đã mục nát, tường gạch lộ thiên rêu mốc và cây dại mọc um tùm, biến chính những căn hộ này thành "bẫy kín" không lối thoát hiểm. Ảnh: Khoa Nam

Ông T.V.T (60 tuổi) sống hơn 30 năm tại chung cư Ngô Gia Tự cho biết: "Sống ở đây ai chẳng nơm nớp lo sợ. Mùa mưa thì dột, tường lở từng mảng, còn bên dưới hàng quán đông nghịt, lỡ chập điện hay cháy bình gas thì trên này chạy đằng trời. Bà con chúng tôi ủng hộ chủ trương di dời, chỉ mong thành phố sớm chốt phương án đền bù, tái định cư rõ ràng để ổn định cuộc sống". Ảnh: Khoa Nam

Hầu hết chung cư cũ đều không có thang máy. Hàng ngày, nhiều cư dân lớn tuổi vẫn phải nhọc nhằn men theo từng bậc cầu thang bộ dốc đứng, trơn trượt và thiếu an toàn để đi chợ, mua cơm. Ảnh: Khoa Nam

Xách cặp lồng cơm vừa mua dưới tầng trệt bước chậm rãi lên lầu, ông V.H.T.Đ (70 tuổi, ngụ Lô N, chung cư Ngô Gia Tự) chia sẻ: "Người già như tôi gắn bó cả đời với khu này, đi đâu cũng ngại vì xáo trộn cuộc sống. Nhưng nhà cửa xuống cấp thế này thì không thể cố ở mãi được. Nghe nói bên cư xá Thanh Đa vừa rồi hơn 80% hộ dân đã đồng thuận phương án bồi thường, tái định cư, tôi cũng mong khu mình sớm có chủ đầu tư uy tín vào làm dứt điểm". Ảnh: Khoa Nam

Ngay trước cửa các căn hộ trên tầng cao, hệ thống đường ống nước gỉ sét và những búi dây điện, cầu dao đấu nối chằng chịt bám sát vào mảng trần bê tông đã vỡ nát. Chỉ cần một cơn mưa lớn gây rò rỉ điện hoặc một mảng vữa bất ngờ rơi xuống, tai nạn nghiêm trọng hoàn toàn có thể ập đến với người đi bên dưới. Ảnh: Khoa Nam

Các mảng dầm bê tông bị ăn mòn, bong tróc trơ ra thanh cốt thép đã hoen gỉ, mất khả năng chịu lực. Đây là dấu hiệu cảnh báo trực diện nhất về niên hạn sử dụng đã cạn kiệt của các công trình trên 50 năm tuổi. Ảnh: Khoa Nam

Vấn đề trang bị tủ PCCC cũng là 1 vấn đề cần được các cơ quan chức năng nghiêm túc hơn nữa trong việc kiểm tra thường xuyên tại các chung cư cũ. Ảnh: Khoa Nam

Nhiều người dân sinh sống tại các chung cư cũ xuống cấp, dù ý thức được mức độ nguy hiểm nhưng vì nhiều lý do xoay quanh nhu cầu đời sống cũng như khả năng kiếm 1 nơi ở khác tại TP.HCM khó khả thi nên đành chấp nhận "sống chung với lũ". Ảnh: Khoa Nam

Trước áp lực an toàn đô thị, tháng 10/2026 vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành Văn bản số 8088 đốc thúc đẩy nhanh tiến độ di dời và cải tạo chung cư xuống cấp. Cùng với hành lang pháp lý mới từ Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Phát triển đô thị (hiệu lực từ 1/10/2026), Nghị quyết 21-NQ/TW và cơ chế hỗ trợ 50% kinh phí hạ tầng kỹ thuật (tối đa 10 tỷ đồng/dự án) theo Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND, TPHCM đặt mục tiêu tháo dỡ 64 chung cư cũ trong giai đoạn 2026–2030 và hoàn tất xây mới toàn bộ chung cư cấp D trước năm 2035. Ảnh: Khoa Nam