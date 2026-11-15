Tôi 'sấp mặt' ở Hà Nội lương 15 triệu, bạn ở quê kiếm 50 triệu/tháng vẫn nhàn

Về quê cuối tuần, tôi gặp lại cậu bạn học cùng lớp cấp ba, người mà tôi từng thấy ái ngại, thông cảm vì không trụ lại nổi ở thành phố sau nhiều năm nỗ lực. Khác với dáng vẻ trước đây, giờ bạn có phong thái tự tin của một người thành đạt, đã xây lại nhà mới to đẹp, mua ô tô sang.

Bạn tôi cũng từng lên Hà Nội học đại học, sau đó xin việc tại một công ty thương mại. Gần 5 năm làm việc ở thành phố, bạn ra khỏi nhà đi làm từ 7h, về đến nhà lúc 18h30. Lương tháng đầu tiên hơn 6 triệu đồng, trước lúc về quê là khoảng 15 triệu đồng. Trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và những khoản phát sinh, số tiền còn lại chẳng đáng bao nhiêu.

Khi bạn quyết định nghỉ việc về quê vào khoảng 3 năm trước, gia đình phản đối vì tiếc công bám trụ thành phố bao năm, ở quê ít cơ hội có thu nhập tốt. Bố mẹ khuyên bạn cố gắng thêm vài năm, ít nhất cũng có công việc ổn định và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Tôi chịu khổ ở thành phố để kiếm tiền, nhưng thu nhập lại kém người bạn nhàn hạ ở quê. (Ảnh minh họa: AI)

Bạn tôi vẫn quyết về vì không muốn tiếp tục sống cảnh sáng vội vàng ra khỏi nhà, tối mệt mỏi lê thân về phòng trọ, luôn mệt nhoài mà tiền vẫn chẳng thấy đâu. Cậu ấy tính trước mắt sẽ về làm việc trong cơ sở sản xuất cơm cháy truyền thống của gia đình rồi từ từ tìm việc khác. Xưởng cơm cháy này được bố mẹ bạn gầy dựng hơn chục năm, chủ yếu bỏ mối cho một số cửa hàng tạp hóa và đại lý thực phẩm gần nhà. Trước đây, công việc kinh doanh tương đối ổn định nhưng quy mô nhỏ, phụ thuộc nhiều vào khách quen.

Sau khi quan sát cách gia đình bán hàng, bạn tôi nhận ra cơ hội và bắt đầu thử bán cơm cháy online, sau đó mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Những đơn hàng đầu tiên chủ yếu đến từ bạn bè, người quen ở Hà Nội. Sau đó, khách hàng giới thiệu cho nhau, lượng đơn từ các tỉnh tăng dần. Có thời điểm, xưởng phải làm việc liên tục để kịp đóng hàng gửi đi. Bạn thuê thêm người phụ giúp khâu đóng gói, xử lý đơn, sản xuất.

Hiện tại, sau khi trừ nguyên liệu, nhân công, bao bì, vận chuyển, quảng cáo và các chi phí khác, lợi nhuận thu được khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức thu nhập mà hồi còn làm việc ở Hà Nội, bạn tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đạt được trong vòng 10 năm nữa. Bản thân tôi khi tự hỏi liệu 10 năm sau có đạt mức lương này hay không cũng thấy ngậm ngùi về câu trả lời.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn cả mức thu nhập là chất lượng cuộc sống của bạn. Không còn cảnh gấp gáp, khẩn trương từ sáng sớm đến tối mịt khi còn mưu sinh ở đô thị, cũng không stress với câu hỏi tháng nào cũng tiêu gần hết tiền thì liệu nửa thế kỷ nữa có mua nổi nhà, không còn cảnh “vắt chân lên cổ” hay vợ chồng đùn đẩy chuyện đưa đón con, trông con..., giờ đây bạn tôi trông rất tự tại.

Nhà được xây mới trên nền đất có sẵn, không còn phải thuê trọ, bữa cơm hàng ngày có rau trong vườn, thịt gà và trứng mua từ các nhà trong xóm, những thực phẩm khác có ở chợ gần nhà. Con cái được ông bà giúp chăm sóc, không cần phải tốn thêm tiền trông trẻ như ở thành phố...

Cậu bạn ấy còn kể cho tôi nghe về mấy đứa em mới tốt nghiệp đại học vài năm, sau khi ra trường về làm ở khu công nghiệp gần nhà, lương đã hơn 20 triệu đồng.

Nhìn cuộc sống của người bạn từng sấp mặt mưu sinh ở thành thị giống mình, bây giờ trái ngược với mình một trời một vực, tôi nhận ra một sự đảo ngược: Bao năm qua, người ta vẫn cho rằng thành phố là nơi để kiếm tiền, là nơi người ta chấp nhận áp lực cao để có mức thu nhập tốt hơn rất nhiều lần ở quê, còn nông thôn thì gắn với khái niệm “nghèo nhưng thảnh thơi”. Nay, người sống ở quê có nhiều cơ hội làm giàu và được hưởng cuộc sống vừa dồi dào về vật chất vừa thoải mái về tinh thần.

Còn tôi sau nhiều năm lăn lộn ở thành phố lại không có cả hai thứ đó. Tuy con số thu nhập không thấp so với nông thôn nhưng chi phí sinh hoạt lại cao nên gần như không thể tích lũy. Tôi nhận ra quan niệm “trụ lại được ở thành phố là thành công” đã trở thành định kiến lỗi thời.

Với bản thân, điều vừa ngộ ra này trước mắt không đem lại thay đổi nào, tôi vẫn phải tiếp tục nỗ lực và tìm hướng đi mới của mình ở thành phố. Tuy nhiên, thực tế mới cho tôi cái nhìn lạc quan về tương lai của thế hệ trẻ, trước hết là những đứa cháu đang học cấp 3, đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành học và xác định con đường tương lai.

Không như thế hệ cha chú muốn có bước ngoặt đổi đời thì phải cố thoát ly nông thôn, giới trẻ bây giờ có nhiều lựa chọn hơn, có thể xác định ngay từ đầu là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về quê lập nghiệp. Sự năng động của nền kinh tế ở nhiều địa phương, những lợi thế của thời đại số cũng như sự năng động của giới trẻ khiến cho cơ hội làm giàu không còn khu trú ở các thành phố lớn.

Họ kiếm tiền ngay tại nơi mình lớn lên, áp lực mua nhà, áp lực giao thông, môi trường, chi phí sinh hoạt... đều nhẹ hơn rất nhiều so với việc chen chúc mưu sinh nơi phố thị. Và khi những lớp người trẻ bước ra khỏi nhà trường không còn cố chấp rời quê, thành phố bớt quá tải, chất lượng sống của người dân đô thị cũng sẽ dần tốt lên.