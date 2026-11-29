Không gian giới thiệu sản phẩm đặc sản tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm nay có sản phẩm tôm sú khô cỡ đại thu hút nhiều chú ý của du khách, dù giá ở phân khúc cao cấp nhưng vẫn được nhiều khách chọn mua.

Anh Nguyễn Văn Miên - đại diện hợp tác xã có sản phẩm tại Festival Tôm Cà Mau - cho biết, sản phẩm tôm sú khô cỡ đại này được chọn lọc kỹ từ tôm cỡ lớn, khoảng 8-10 con/kg tôm tươi. Sau quá trình phơi, sấy, tôm khô giảm gần một nửa trọng lượng so với tươi, tiếp tục được lựa chọn về hình thức như màu đỏ đẹp, không đen đầu và không vỡ gạch. Mỗi ký tôm khô khoảng 20-25 con.

Anh Nguyễn Văn Miên giới thiệu sản phẩm tôm khô cỡ đại của hợp tác xã.

Giới thiệu kỹ hơn về quy trình lựa chọn và làm tôm khô, anh Miên cho biết tôm sú thu hoạch xong sẽ được đóng túi, bơm ô-xy và chuyển ngay về xưởng chế biến để đảm bảo độ tươi. Tiếp đó, tôm được luộc chín, bẻ tạo dáng rồi đưa vào nhà màng phơi, sấy khép kín suốt 24 giờ và đóng gói hút chân không.

"Khâu phơi sấy đòi hỏi sự kiểm soát độ ẩm rất nghiêm ngặt để thịt tôm giữ được độ dẻo vừa phải, không bị khô cứng hay dai", anh Miên nói và cho biết tỷ lệ tôm sú tự nhiên đạt cỡ đại trong các vuông nuôi chỉ chiếm khoảng 2%, nên nguồn hàng tạo ra tôm khô cỡ lớn không nhiều.

Mỗi ký tôm khô khoảng 20-25 con có giá 2,5 triệu đồng/kg (bình quân từ 100.000 đồng/con tôm khô), giá này cao gần gấp đôi so với loại bình thường (giá 1,2 - 1,6 triệu đồng/kg). Dù giá cao, nhưng chỉ trong vài ngày bày bán ở Festival, hàng trăm ký tôm sú khô của hợp tác xã này đã được khách mua.

Tôm khô sau khi bóc vỏ vẫn giữ được độ mềm dẻo, ngọt thanh.

Chị Phan Diễm My (khách tham quan) nhận xét tôm sú khô cỡ lớn tuy giá cao nhưng chất lượng cũng rất đáng tiền, thịt tôm dày, ngọt thanh và mềm dẻo. Mẫu mã lại sang trọng nên rất thích hợp để mua làm quà biếu người thân, đối tác.

Nghề làm tôm khô ở Cà Mau đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023. Việc những sản phẩm chế biến sâu, nâng tầm giá trị như tôm sú khô cỡ đại mở thêm cơ hội cho con tôm Cà Mau.