Jack Tanbini, hiện 30 tuổi, đến từ Dundee, Scotland, từng gây chú ý khi trúng số giải thưởng 100.000 bảng Anh (hơn 3,3 tỷ đồng) nhờ một tấm vé có giá 1 bảng Anh (hơn 33.000 đồng).

Gặp may mắn khi mới 18 tuổi, nhưng Jack Tanbini nhanh chóng tiêu gần hết số tiền. Từ một chàng trai có nhiều dự định cho tương lai, anh liên tiếp vướng vào các vụ vi phạm pháp luật và hiện phải thụ án tù.

Jack Tanbini trúng số 100.000 bảng Anh (hơn 3,3 tỷ đồng). Ảnh: National Lottery

May mắn đổi đời từ tấm vé số

Câu chuyện trúng thưởng của Tanbini bắt đầu vào năm 2014, khi anh mới 18 tuổi và đang làm nhân viên học việc tại một cơ sở bán buôn. Công việc của anh khi đó bao gồm giao hàng cho cửa hàng tạp hóa Glens trên đường Clepington, thành phố Dundee.

Sau khi hoàn thành việc giao hàng, Tanbini định dùng đồng 1 bảng Anh cuối cùng trong túi để mua một gói khoai tây chiên. Tuy nhiên, người quản lý cửa hàng từ chối nhận tiền, coi đó như lời cảm ơn vì anh đã giúp đỡ công việc, theo Daily Record.

Sau đó, chàng trai trẻ quyết định mua một tấm vé số cào. Không ngờ, lựa chọn tưởng chừng rất tình cờ lại mang về cho anh giải thưởng lên tới 100.000 bảng Anh (hơn 3,3 tỷ đồng).

Thời điểm nhận thưởng, Tanbini từng chia sẻ nhiều dự định cho cuộc sống mới. Anh muốn dành một phần tiền giúp đỡ mẹ, học lái xe, mua ô tô, đi du lịch và gửi tiết kiệm để bảo đảm tương lai.

Thế nhưng, những kế hoạch ấy nhanh chóng bị bỏ lại phía sau khi khoản tiền lớn đến với chàng trai còn quá trẻ.

Tiêu gần hết tiền, liên tiếp vướng vòng lao lý

Sau khi trúng số, Tanbini gần như không làm việc trong suốt 5 năm. Khoản tiền thưởng dần được sử dụng cho các nhu cầu cá nhân và nhanh chóng vơi đi.

Đến năm 2019, khi Tanbini phải ra tòa vì hàng loạt vi phạm giao thông và hành vi tàng trữ cần sa, luật sư của anh tiết lộ thân chủ đã tiêu gần hết khoản tiền từng trúng thưởng.

Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng xác định số dư của Tanbini khi đó chỉ còn khoảng 2.000 bảng Anh (chưa đầy 70 triệu đồng).

Vụ việc bắt nguồn từ lần anh điều khiển ô tô trên đường Strathmartine, chạy sang làn đường ngược chiều, leo lên vỉa hè và vượt một chiếc xe buýt. Tanbini còn không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng phát hiện anh tàng trữ cần sa có giá trị thị trường hơn 1.000 bảng Anh (hơn 34 triệu đồng). Với các vi phạm này, Tanbini bị cấm lái xe 21 tháng, phạt tiền và phải thực hiện 250 giờ lao động công ích.

Tuy nhiên, những rắc rối pháp lý của anh không dừng lại ở đó.

Jack Tanbini trúng số năm 18 tuổi. Ảnh: National Lottery

Tháng 8/2022, cảnh sát khám xét căn hộ của Tanbini tại Eassons Angle, Dundee, sau khi nhận được thông tin liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Dù không có mặt tại nhà vào thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, Tanbini được tìm thấy trong một chiếc Volkswagen Golf màu đen sau đó. Anh mang theo 2 điện thoại di động, 1 máy đang mở các tin nhắn trên Snapchat có nội dung liên quan đến giao dịch ma túy.

Đến tháng 1/2025, Tanbini bị Tòa án Tối cao tuyên phạt 5 năm 5 tháng tù sau khi bị xác định có liên quan đến hoạt động cung cấp cocaine với tổng giá trị khoảng 150.000 bảng Anh (gần 5 tỷ đồng).

Thêm án tù vì đe dọa giết người, phóng hỏa

Không chỉ liên quan đến ma túy, Tanbini còn vướng vào một vụ án nghiêm trọng khác xảy ra vào tháng 11/2024.

Theo cáo buộc, anh cùng người bạn Logan Hards đột nhập vào nhà dân, đe dọa sát hại những người có mặt, lấy trộm tiền và tài sản, đồng thời dọa phóng hỏa căn hộ bằng bom xăng.

Đến tháng 5/2026, Tòa án Sheriff thành phố Dundee tuyên phạt Tanbini thêm 15 tháng tù vì vụ việc này.

Tuy nhiên, bản án mới được thi hành đồng thời với thời hạn tù mà anh đang chấp hành, do đó không làm thay đổi thời điểm dự kiến được trả tự do.