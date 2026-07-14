Thu nhập giảm kỷ lục, môi giới chứng khoán 'khóc ròng'

Chị Nguyễn Lan Anh, môi giới chứng khoán của một công ty trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM cho biết, vài tháng gần đây, thu nhập của chị đã giảm rất sâu vì thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm.

Cụ thể, trong tháng 5 và tháng 6, thu nhập của chị đã giảm khoảng 70% so với trước. Mỗi tháng chị chỉ nhận được 7 triệu đồng, tiền hoa hồng gần như bằng 0 do thanh khoản giao dịch thấp.

“Những tháng giao dịch sôi động, thu nhập của tôi khoảng 20 - 22 triệu đồng/tháng. Tháng nào thu nhập thấp cũng khoảng 11 - 12 triệu đồng. Nhưng 2 tháng gần đây, thu nhập chỉ còn 7 triệu đồng”, chị Lan Anh nói.

Nhiều môi giới chứng khoán ở TP.HCM có thu nhập giảm sâu kỷ lục. (Ảnh minh họa: Đ.V)

Theo chị Lan Anh, thị trường chứng khoán đang có giao dịch rất trầm lắng. Cụ thể, hồi đầu năm, sàn HOSE có thanh khoản mỗi phiên dao động 20.000 - 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6 và đầu tháng 7, mỗi phiên chỉ khớp lệnh loanh quanh 10.000 - 12.000 tỷ đồng. Đây là con số rất thấp, giá trị khớp lệnh đã giảm 50 - 60% so với trước. Nhà đầu tư ít giao dịch cũng khiến hoa hồng của môi giới giảm theo.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, môi giới chứng khoán một công ty trên đường Lê Lai, cũng chia sẻ, anh làm môi giới được 8 năm. Đây là thời điểm thu nhập của anh giảm mạnh nhất từ trước đến nay.

Theo anh Tuấn, khi thị trường chứng khoán giao dịch sôi động, anh có thể đạt mức thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/tháng. Bình thường, thu nhập của anh cũng đạt mức 35 - 40 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, trong tháng 5 và tháng 6, thu nhập của anh chỉ còn khoảng 17 - 18 triệu đồng do nhà đầu tư ít giao dịch.

“Không chỉ có tôi mà rất nhiều môi giới chứng khoán có thu nhập giảm khoảng 50 - 70% so với trước”, anh Tuấn nói.

Đại diện các công ty chứng khoán lớn thừa nhận, dù VN-Index vẫn duy trì quanh vùng điểm cao nhưng giá trị giao dịch khớp lệnh liên tục suy giảm. Nhiều phiên gần đây, thanh khoản chỉ dao động quanh mốc 10.000 - 11.000 tỷ đồng. Thị trường chứng khoán quý II ghi nhận sự hạ nhiệt rõ rệt về thanh khoản sau giai đoạn cao điểm quý I.

Theo thống kê, tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 1,377 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với mức hơn 1,8 triệu tỷ đồng của quý I. Điều này phản ánh dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Về cấu trúc giao dịch, mức độ suy giảm của dòng tiền chủ động (khớp lệnh) trên thị trường còn sâu hơn con số thống kê tổng thể nói trên. Giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE ước giảm khoảng 31% so với quý I, từ hơn 1,6 triệu tỷ đồng xuống còn khoảng 1,12 triệu tỷ đồng. Con số này cho thấy hoạt động mua bán của nhà đầu tư cá nhân thực chất đã giảm rất sâu.

Theo giới phân tích, giá trị khớp lệnh được xem là “nhiệt kế” phản ánh sức khỏe của dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Khác với giao dịch thỏa thuận, vốn chủ yếu là các thương vụ chuyển nhượng đã được các bên thống nhất trước, giao dịch khớp lệnh phản ánh trực tiếp cung và cầu trên bảng điện, cũng như mức độ sẵn sàng mua bán của nhà đầu tư.

Mức thu nhập giảm 50 - 70% so với trước khiến nhiều môi giới chứng khoán “khóc ròng”. (Ảnh: B.L)

Thanh khoản thấp không hẳn tin xấu

Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng, thanh khoản thấp không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tiêu cực.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, chuyên gia phân tích tài chính của Chứng khoán Mirae Asset nhận định, thanh khoản thị trường giảm trong ngắn hạn biểu hiện tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư đang chờ công bố kết quả kinh doanh quý II, diễn biến lãi suất, chính sách tiền tệ hay các biến động từ kinh tế thế giới. Do đó, cả bên mua và bên bán đều có xu hướng giao dịch cầm chừng để chờ thêm tín hiệu.

“Thanh khoản thấp đồng nghĩa áp lực bán chưa thực sự lớn. Nếu nhà đầu tư đồng loạt bán tháo, giá trị khớp lệnh thường sẽ tăng mạnh do lượng cổ phiếu được sang tay lớn. Ngược lại, việc VN-Index chỉ dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn nắm giữ cổ phiếu thay vì bán bằng mọi giá”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, để thanh khoản thị trường khởi sắc hơn thì môi trường lãi suất cần được cải thiện. Khi lãi suất huy động và chi phí vốn duy trì ở mức thấp, dòng tiền có xu hướng tìm đến các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn như chứng khoán.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp cũng là động lực quan trọng. Nếu lợi nhuận tăng trưởng, triển vọng kinh doanh cải thiện và định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn, nhà đầu tư sẽ có thêm cơ sở để giải ngân.

Ngoài ra, việc khối ngoại quay trở lại mua ròng, các chính sách hỗ trợ như nâng hạng thị trường, cải thiện hạ tầng giao dịch và tăng cường minh bạch thông tin cũng có thể góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy dòng tiền quay trở lại.